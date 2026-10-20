Türkiye’nin tescilli lezzet ve şifa kaynağı, yüksek ekonomik değeri nedeniyle "kırmızı altın" olarak adlandırılan safran bitkisinde beklenen dönem başladı. Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesinde 51 çiftçi tarafından yaklaşık 110 dekar alanda üretimi yapılan bu kıymetli bitkide, mor renkli ve hoş kokulu çiçeklerin açmasıyla tarlalarda hareketlilik tavan yaptı.

Ürünün piyasa değerinin yüksekliği ve çalınma riskine karşı Jandarma ekipleri tarlalar çevresinde ve üretim bölgelerinde güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Devriye görevini aralıksız sürdüren ekipler, üreticilerin aylardır gözü gibi baktığı tarlaların başında nöbet tutarak güvenliği sağlıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyama özelliğine sahip safrandan bu sezon toplam 55 kilogram rekolte elde edilmesi hedefleniyor.

80 BİN ÇİÇEKTEN SADECE YARIM KİLO ÜRÜN ELDE EDİLİYOR

Safranın astronomik fiyatı, üretimindeki olağanüstü işçilik ve hassasiyetten kaynaklanıyor. Yalnızca yarım kilogram ürün elde edebilmek için yaklaşık 80 bin safran çiçeğinin tek tek el emeğiyle toplanması gerekiyor.

Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim ve kasım aylarında çiçek açan 15-30 santimetre uzunluğındaki bitki; boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörünün en kıymetli hammaddeleri arasında yer alıyor. Yüksek talebe ve zorlu toplama şartlarına paralel olarak bu yıl safranın kilogram satış fiyatı 800 bin TL olarak belirlendi.

40 GÜN SÜRECEK ZORLU MESAİ BAŞLADI

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, tarlalarda safranın çiçek açmaya başladığını duyurdu.

Safran üretim çiftliği işletmecisi ve Ziraat Mühendisi Mine Yılmaz ise önlerindeki 40-45 günlük zorlu toplama sürecine ilişkin şu bilgileri aktardı:

"İlk gün 15 çiçeğimiz açtı ancak günden güne bu sayı katlanarak artacak. Özellikle ekim ayının son günlerine doğru tarlalarımızda mor çiçek yoğunluğu zirveye ulaşacak. Üçüncü yılına giren parsellerimizden bu yıl en yüksek verimi bekliyoruz. 40 gün boyunca her gün ve günün ilk ışıklarıyla birlikte çiçek toplamaya devam edeceğiz."

ŞİFA DEPOSU SAFRANIN FAYDALARI

Dünyanın en pahalı baharatı olmasının yanı sıra yüzyıllardır alternatif tıpta ve modern eczacılıkta kullanılan safran, tam bir antioksidan deposudur:

Güçlü Antioksidan Deposu: Hücreleri serbest radikallere karşı korur ve bağışıklık sistemini destekler.

Ruh Halini İyileştirir: Doğal bir antidepressant etkisi göstererek serotonin seviyesini dengelemeye, anksiyete ve stresi azaltmaya yardımcı olur.

Hafızayı Güçlendirir: Yüksek crocin ve crocetin içeriği sayesinde odaklanmayı artırır ve zihinsel performansı destekler.

Göz Sağlığını Korur: Yaşa bağlı görme kayıplarına ve katarakt riskine karşı koruyucu etkileri araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Cildi Yeniler ve Mideyi Rahatlatır: Cildi parlatıcı özelliğiyle kozmetikte sıkça kullanılır; sindirimi kolaylaştırarak mide hassasiyetlerini azaltır.

Kalp Dostudur: Kan basıncını düzenlemeye ve kolesterol seviyelerini dengede tutmaya katkı sağlar.