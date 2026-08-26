Dünyanın en bereketli tarım arazilerine sahip Aydın’da, kentin simgesi haline gelen kuru incirde yeni sezon resmen açıldı. Aydın Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen ilk alım töreninde belirlenen sembolik kılavuz fiyat, üreticinin yüzünü güldürdü. Sezonun ilk ürünü kilosuna verilen 850 TL'lik fiyatla satın alındı.

DÜNYA ÜRETİMİNDE LİDER AYDIN

Törende konuşan kent yönetimi, Aydın'ın dünya incir üretimindeki liderliğine dikkat çekti. Türkiye’nin dünya incir üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu tek başına karşıladığı, bu üretimin de yüzde 60’lık devasa bir kısmının Aydın topraklarından elde edildiği vurgulandı. Hasat döneminin tüm çiftçilere bereket getirmesini dileyen yetkililer, bu yıl ürün kalitesinin ve rekoltenin oldukça memnuniyet verici seviyelerde başladığını ifade etti.

TEPEDEN TIRNAĞA ŞİFA DEPOSU

Aydın topraklarından sofralara ulaşan kuru incir, sadece lezzetiyle değil sağlığa sunduğu eşsiz katkılarla da dikkat çekiyor. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sistemini koruyan bu mucizevi meyve, barındırdığı zengin potasyum ile kan basıncını dengeliyor ve güçlü antioksidan yapısıyla kalp-damar sağlığını destekliyor. Yüksek kalsiyum ve magnezyum oranıyla kemik yapısını güçlendirip ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek kemik erimesi riskine karşı kalkan oluştururken, içerdiği doğal şekerler sayesinde gün içinde kaybedilen enerjiyi hızla geri kazandırıyor. Hücre yenilenmesini destekleyen antioksidan kapasitesi ise hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de cilt sağlığına doğrudan katkı sağlıyor.