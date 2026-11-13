Mersin’in Yenişehir ilçesinde alternatif tarımı yaygınlaştırmak ve üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla başlatılan Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi meyvelerini verdi. Piyasa değeri kilogram başına 900 bin TL’ye ulaşan safran bitkisinin hasadı, Değirmençay Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Bölgede ilk etapta 2 dönümlük arazide 2 üreticiyle yola çıkılan projede üretim ağı; 23 üretici ve 12 dönümlük alana genişledi. Yeni hedef, 24-25 dönüme çıkararak Mersin’i Türkiye’nin en önemli safran merkezlerinden biri haline getirmek.

TARIMSAL DESTEKLER DEVAM EDECEK

Sıfır rakımdan 3 bin rakıma kadar 90 çeşit ürünün yetiştiği Mersin’de yerel yönetimlerin iş birliğiyle alternatif tarımın güçlendiğini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, tarımsal desteklerin süreceğini belirtti.

“ÜRÜNLER ÜRETECEK TESİSLERE İHTİYAÇ VAR”

Yakalanan üretim ivmesinden duyduğu memnuniyeti paylaşan Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömer Kahyaoğlu, katma değerli üretim için tesis ihtiyacına dikkat çekti. Kahyaoğlu, “İki üreticiyle başlamıştık. Bugün yaklaşık 23 üreticimize ulaştık. Bu yılda 2026 yılında yine Değirmençay’da 4 üreticimizle kesme çiçek yetiştiriciliğine başladık. Katma değeri yüksek ürünler üretecek tesislere ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

5 YIL BOYUNCA BOZULMADAN DURUYOR

Projenin 2020 yılındaki atıl arazileri değerlendirme hibesiyle başladığını aktaran safran üreticisi Ahmet Ata, hasat sürecinin inceliklerini anlattı. Safranın zahmetli iş olduğunu belirten Ata, “Hasat dönemi yılda bir kez kasım ayında yapılır ve tane tane çiçekler toplanır, eve gelirler, evde ayıklaması yapılır. Bunların kurutulması sağlanır. İki günde üç günde kurur. Ondan sonra kavanozlara doldurur, kapalı alanda kapat kapağını 5 yıl saklayabileceğimiz bir üründür. Sonuç itibarıyla kalmıyor zaten 5 yıl” dedi.

“150 BİN ÇİÇEKTEN SADECE 1 KİLO SAFRAN ÇIKIYOR”

Ürettiğimiz 165 gramını burada sağlık sektöründe insanların rahatsızlıklarına göre gelip alıp gidiyorlar burada diyen Ata, “Onun için Lokman Hekim döneminde ilaçlarının yüzde 50 veya yüzde 70 civarında yaptığı bitkisel ilaçların içine safran karıştırılırmış. 150 bin adet çiçek ürettiğinizde de 1 kilo safran alıyorsunuz. Safranın bu yılki piyasa değeri açıklandı, 900 bin TL olarak geçiyor. Ama bu toplam perakende fiyatlarda oynama olabilir” ifadelerini kullandı.