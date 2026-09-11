‘İki İlçe, Tek Miras: Orhangazi-Gemlik Zeytini’ temasıyla gerçekleştirilen 33’üncü Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali kapsamında düzenlenen Hasat Şenliği, Umurbey Meydanı’nda başladı.

Bayraklar ve zeytin dallarıyla süslenen traktörlerin oluşturduğu konvoy, meydandan ilk hasadın yapılacağı zeytin bahçesine hareket etti. Etkinliğe Gemlik ve çevre ilçelerden çok sayıda protokol üyesinin yanı sıra kardeş şehirlerden gelen heyetler de katıldı.

İLK HASAT DUALARLA YAPILDI

Gemlik Müftüsü Abdullah Işık’ın yaptığı duanın ardından protokol üyeleri zeytin ağaçlarından sezonun ilk ürünlerini topladı.

Hasat programının ardından davetlilere Gemlik zeytini, cevizli lokum ve yöresel helva ikram edildi.

Şenliğe Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Garnizon Komutan Vekili Albay Murat Dülger’in yanı sıra eski Devlet Bakanı Hasan Gemici ile 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın torunları Akile Gürsoy ve Bilge Gürsoy da katıldı.

Giresun, Çaycuma ve Edirne'nin yanı sıra Kosova, Moldova ve Romanya’dan gelen heyetler de etkinlikte yer aldı.

Hasat Şenliği’ne ev sahipliği yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik zeytinini uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Deviren, zeytin üretiminde Mudanya, Gemlik, Orhangazi ve İznik’in birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, Yunanistan, İtalya ve İspanya’nın hakim olduğu dünya pazarında Türkiye’nin özellikle sofralık zeytinde Gemlik zeytiniyle öne çıkabileceğini ifade etti.

Gemlik zeytinini daha geniş pazarlara ulaştırmak için ortak çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Deviren, “Gemlik deyince zeytinin başkenti akla gelir” dedi.

"AR-GE ÇALIŞMASI YAPILMALI"

Gemlik zeytininin yalnızca bölgesel değil, uluslararası ölçekte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Deviren, zeytin konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarına yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Deviren, dört ilçenin oluşturacağı ortak sinerjiyle Gemlik zeytininin marka değerinin daha da artırılabileceğini belirterek, bugün atılan adımların gelecek nesillere taşınacağını söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Gemlik ve Orhangazi’nin farklı ilçeler olmasına rağmen zeytin üretimi ve hasat kültüründe ortak bir değeri paylaştığını dile getirdi.

Yılmaz, “Orhangazi ve Gemlik iki ayrı ilçe. Ama alın teri bir, festivalleri bir, hasatları bir, gönülleri bir, muhabbetleri bir” ifadeleriyle iki ilçenin birlikteliğine dikkat çekti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, festivalin hayırlı, yeni hasat sezonunun ise bereketli olması temennisinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba ise Gemlik ve Orhangazi’de zeytin üretiminin çok sayıda ailenin geçim kaynağı olduğunu söyledi.