Vücut kitle indeksi normalin üzerinde çıkan Bakan'a 'diyet yapalım' uyarısı geldi. Memişoğlu yanıt verirken 'hangi diyetisyene gideyim' dedi. Bu görüntülerin ardından 'kilo avı yapan bakan diyetisyene yönlendirildi' gündemi oluştu. Bakan söylentilere yeni bir paylaşım yaparak şu ifadelerle yanıt verdi:

"Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz. Ancak fazla kilo konusu ciddi.

81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. Fazla kilolu kişileri Aile Sağlığı Merkezlerimize ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz.

Sizleri de vücut kitle indeksi ölçüm noktalarımıza bekliyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı"

'DİYETİSYENLER HİÇ EĞLENMİYOR'

Bu açıklamanın ardından paylaşımın altına yorum yapan atanamayan diyetisyen doktorlar isyan etti. İşte paylaşımlardan bazıları: