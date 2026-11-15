Fon vurgununun üzerinden iki ay geçmesine karşın sorumlular açıklanmadı. İktidardan da isimlerin açıklanmaması nedeniyle çoğu kişin zan altında kaldığına dair açıklamalar gelmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Abdulhamit Gül de listenin açıklanmasını desteklediklerini belirtmişti.

AKP Grup Baş­kanı Abdullah Güler’in “Listenin açıklanmasını isterim ancak ma­sumiyet karinesi ve lekelenme­me hakkı diyorum” açıklaması tepkilere neden olmuştu. Son olarak bir iş insanının 300 milyon liralık yatırımla girdiği fondan 28 milyar lirayla ayrıldığının iddia edilmesi, sorumluların listesinin açıklanması taleplerini artırdı. Gazeteci Deniz Zeyrek, bir televizyon kanalında iş insanının adını açıklamadan “Bir iş insanı; Tera, Pusula, Destek gibi fonlardan birine 300 milyon lirayla girmiş ve 28 milyar lirayla çıkmış. Yatırılan paranın tam 93 katı” ifadelerini kullandı.

JEFF BEZOS OLACAKMIŞ

Zeyrek’e göre söz konusu iş insanının yanında bulunan bir kişi hisse değerindeki yükselişi sorguladı ancak iş insanı “Ben de Türkiye’nin Jeff Bezos’u olayım, ne olmuş buna?” yanıtını verdi. Fon soruşturmasına ilişkin kulislerde kamu görevlilerinin de isimlerinin konuşulduğunu belirten Zeyrek, “Üst düzey bir bürokrattan bahsettiler, hatta son günlerde çok ortada görünmemesine dikkat çektiler” dedi.

‘Liste yoksa oy da yok’

ADALET Bakanı Akın Gürlek, tasfiye edilen fonlardan 141 gerçek kişi ve 73 tüzel kişinin 187 milyar 653 milyon lira kazandığını açıklamıştı. Bu verilere hatırlatan AKP’li Şamil Tayyar, fon vurguncuları listesinin açıklanmasını talep edenler arasına katılarak “Lekelenmeme hakkı yeni mi aklımıza geldi? Gaziantep Şehitkamil’in bir ücra köyünün muhtarı ‘fon listesi açıklanmazsa oy yok’ diyor” dedi.