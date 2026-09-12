Apple’ın merakla beklenen yeni serisi iPhone 18 Pro ile teknoloji dünyasında dikkat çeken katlanabilir modeli iPhone Duo, ön siparişe açılmasıyla birlikte rekor bir satış başarısına imza attı.

Tayvan’ın önde gelen GSM operatörleri, satış sistemlerinin açılmasından yalnızca iki dakika sonra tüm stokların tükendiğini bildirdi.

Gelişmiş çipler nedeniyle fiyatların belirgin şekilde yükselmesine rağmen tüketicilerin gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti. Operatör verilerine göre yeni nesil modellere yapılan ön sipariş kayıtları, bir önceki seriye kıyasla neredeyse üç kat artarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği model iPhone 18 Pro Max olurken, hafıza tercihlerinde 256 GB ve 512 GB seçenekleri öne çıktı. Renk tarafında ise bu yıla özel sunulan Bordo ve Buz Mavisi seçenekleri en çok talep gören alternatifler arasında yer aldı.

Markanın ilk katlanabilir ekranlı telefonu olan iPhone Duo ise yüksek fiyat etiketine rağmen sınırlı stoklarıyla çevrim içi mağazalarda anında tükendi. Yeni iPhone serisinin Eylül ayı ortası itibarıyla kademeli olarak raflardaki yerini alması bekleniyor.