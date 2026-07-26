21 Mayıs tarihli mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, dün ilk kez İstanbul'da düzenlenen CHP etkinliğine katıldı.



Partisinin Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen, yeni üyelere ve daha önce partiden ihraç edilip yeniden katılan üyelere rozet takma törenine katılan Kılıçdaroğlu'nu salonda 700'e yakın kişiden oluşan bir kalabalık karşıladı.





BirGün Gazetesi muhabiri Ebru Çelik, salondaki etkinliğin kalabalık gözükmesi amacıyla 950 TL karşılığında cast ajansından katılımcıların taşındığını ve kendisinin de bu yolla etkinliğe dahil olduğunu belirttiği haberi kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, paylaşılan fotoğraflarda kadraja giren bir isim sosyal medyada gündem oldu.





KİM BU SİYAH CEKETLİ GENÇ?



Çelik'in etkinlikten paylaştığı fotoğraflarda bir yüzün sosyal medya kullanıcılarına tanıdık gelmesi üzerine yapılan incelemelerde, kadraja giren ismin Türkiye'de sayısız televizyon programında 'figüran' ya da 'konuk yarışmacı' olarak yer aldığı öğrenildi.





Ücret karşılığında günü birlik projelerde yer alan gencin aylardır Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu 'Sana Değer' adlı yarışmada 'damat adayı' olarak yer aldığı ve isminin 'Ali' olduğu öğrendi.





Figüran tartışmalarının merkezinde yer alan ismin geçmişte Nihat Hatipoğlu'nun programında da boy gösterdiği öğrenilirken, Hatipoğlu'nun özellikle Ramazan aylarında yaptığı programına 'cast ajanları' aracılığıyla ücret karşılığında seyirci taşındığı ortaya çıktı.