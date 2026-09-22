Lepa Brena hayranları, ünlü sanatçının yıllar geçmesine rağmen formunu korumasına dikkat çekiyor. 65 yaşındaki sanatçı, konserlerinde sahne performansının yanı sıra fiziğiyle de beğeni topluyor. Hudo.com'da yer alan habere göre Brena'nın formunu korumasında beslenme alışkanlıkları önemli bir rol oynuyor.

Sanatçı, güne birkaç damla limon suyu eklediği bir bardak ılık suyla başladığını söylüyor. Kahvaltıda genellikle smoothie tercih eden Brena, gün içinde bol miktarda taze meyve tükettiğini ve yanında sürekli limonlu su bulundurduğunu belirtiyor. Kefir dışında süt ve süt ürünlerinden uzak durduğunu ifade eden sanatçı, ekmeği ise neredeyse hiç tüketmediğini söylüyor.

Brena'nın beslenme düzeninde balık da önemli bir yere sahip. Sanatçı, özellikle kendine hazırladığı özel bir salatayı çok sevdiğini anlatıyor.

"En sevdiğim salata, yaban mersini, öğütülmüş ceviz, deniz tuzu, kaliteli zeytinyağı ve bol limon suyu eklenmiş hamsi ve sebzelerden oluşan salatadır. Balığı her türlü haliyle severim."

Salatasında hamsi, ceviz ve zeytinyağı kullanıyor

Brena'nın favori salatasında yer alan hamsi, protein ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir balık. Omega-3 yağ asitleri, özellikle kalp ve damar sağlığı açısından önemli besin öğeleri arasında gösteriliyor.

Salatadaki ceviz ve zeytinyağı da besin değerini artıran diğer bileşenler arasında yer alıyor. Brena'nın tercih ettiği bu kombinasyon; balık, sebze, meyve ve sağlıklı yağ kaynaklarını aynı öğünde bir araya getiriyor.

Sanatçı, beslenme alışkanlıklarının yanı sıra sahne çalışmalarını da sürdürüyor. Brena'nın yıllardır koruduğu formu, hayranlarının da dikkatini çekmeye devam ediyor.