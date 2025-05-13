81 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre önceki akşam katıldığı bir davette görüntüsü ve enerjisiyle gençlere taş çıkardı. Çehre hakkında sosyal medyada "Bu yaşta bu zarafet, asalet", "Kim der 81 yaşında" gibi yorumlar yapıldı.

Davette muhabirlerle sohbet de eden Nebahat Çehre üzerindeki kıyafetlerin yıllar öncesine ait olduğunu söyledi.

"Aşk orucunu bozacak mısınız?'' sorusuna ise ''Artık yok. Ailemle çok mutluyum" yanıtını verdi.

Ayrıca sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Nebahat Çehre, kısa bir süre önce bakteri hastalığı geçirdiğini belirterek "Antibiyotikle tedavi oldum. İyi hissediyorum, inşallah seneye dönmek istiyorum" dedi.

Ancak dönüş için doğru projeyi beklediğini vurgulayan Çehre "Ben hep güzel işlerde yer aldım. izleyicilerin teveccühüyle bu noktaya geldim. Bu kadar güzel işin ardından yine kaliteli bir projede yer almam gerekiyor. İzleyiciler, benden bunu bekler" ifadelerini kullandı.

HER GÜN AÇ KARNINA...

Nebahat Çehre yüzünü yalnızca bir defa gerdirdiğini söylemişti.

Güzellik merkezlerinde yapılan cilt bakımlarına sıcak bakmayan Çehre, 15 günde bir hamama giderek yüzüne kese yaptırıyor. Ayrıca sabahları yüzünü yıkadıktan sonra bir süre kurulamıyor.

Her gün aç karnına ılık limonlu su içen Nebahat Çehre, saat 19.00'dan sonra bir şey yememeye özen gösteriyor.

Tatlı isteğini yoğurdun içine az miktarda reçel dökerek bastırıyor, günde 2 litre su içmeye de dikkat ediyor.

Alkol ve sigara kullanmıyor, çay ve kahveyi şekersiz içerek formunu koruyor.

Gün içerisinde 15 dakikalık kısa uykular çeken 80 yaşındaki oyuncu, bu alışkanlığı sayesinde daha zinde göründüğünü söylüyor. Ek olarak günlük rutininde 40 dakikalık hafif egzersizlere de yer veriyor.