Formda görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener her yaz verdiği bikinili pozlarına yenisini ekledi.

1981 Türkiye Güzeli'nin Instagram'da paylaştığı beyaz bikinili fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

62 yaşındaki Şener için takipçileri "Kim der ki 62 yaşında," "Yıllara meydan okuyor", "Kadın yaşlanmıyor", "İnanılmaz ", "Büyüleyici", "O varken ben bebektim şimdi o bebek gibi" yorumlarda bulundu.

"İLTİFAT BİLE DEĞİL"

Aydan Şener daha önce yaptığı bir açıklamada kendisine gelen yorumlardan rahatsız olduğunu söylemişti:

"Yaşımla başımla hiç derdim yok, genç görünme sevdam da yok. Herkes yaşının güzeli olsun. '20 yaşında gibisiniz' demeleri benim için iltifat bile değil. Yaşsızım ben. Önemli olan içindeki çocuğu yaşatmak. O çocuk varken yaşlanmıyorsunuz. Sayılara takılmayın."

"85'İME KADAR GİYERİM"

Şener, bikini tutkusunun nedenini de şu sözlerle açıklamıştı: "Sanırım 85'ime kadar da bikini giyerim, bakalım o kadar yaşayacak mıyım? Bikini çok sağlıklı zaten, mayo vücudu ıslak tutuyor ama basın nedense o fotoğrafları çekmeyi geleneksel hale getirdi."