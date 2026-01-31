Altın fiyatlarının rekor seviyeleri test ettiği son dönemde, yatırımcıların önemli bir bölümü tercihini yine fiziki altından yana kullandı. Dijital ve banka altınına yönelim artsa da, yastıkaltı altın Türkiye’de hâlâ güçlü bir gelenek olmayı sürdürüyor. Ancak bu tercih, ekonomistler açısından “sistemin dışında kalan büyük bir servet” olarak değerlendiriliyor.

BDDK VERİLERİ EZBERLERİ BOZDU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) paylaştığı veriler, yastıkaltı altının en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da olduğu yönündeki yaygın kanaatin doğru olmadığını ortaya koydu. Gösterişli düğünler, takı gelenekleri ve bilezik kültürüyle öne çıkan bu bölgeler, listenin ilk 10’una dahi giremedi.

Verilere göre yastıkaltı altın, sanayi ve turizm ağırlıklı şehirlerde yoğunlaşıyor. Bu tablo, hem gelir dağılımı hem de tasarruf alışkanlıkları açısından dikkat çekici sinyaller veriyor.

EKONOMİDE ATIL DURAN SERVET

Uzmanlara göre yastıkaltında tutulan altın, hırsızlık ve kayıp riski taşımasının yanı sıra ekonomik sisteme katkı sağlamadığı için makro dengeler açısından da sorun yaratıyor. Buna rağmen özellikle kadınlar arasında altın bilezik ve fiziki altın, “güvenli liman” olma özelliğini koruyor.

EN ÇOK YASTIKALTI ALTINI BULUNAN 10 İL

BDDK verilerine göre yastıkaltı altının en yüksek olduğu iller ve tahmini parasal karşılıkları şöyle sıralandı:

10) Eskişehir

16,37 milyar TL

9) Manisa

16,50 milyar TL

8) Mersin

20,46 milyar TL

7) Muğla

20,50 milyar TL

6) Balıkesir

20,74 milyar TL

5) Adana

22,40 milyar TL

4) Konya

29,50 milyar TL

3) Kocaeli

34,73 milyar TL

2) Antalya

43,64 milyar TL

1) Bursa

42,85 milyar TL

ALTIN ANADOLU'DAN SANAYİ VE TURİZM KENTLERİNE KAYDI

Listenin zirvesinde yer alan şehirler, yastıkaltı altının artık sadece geleneksel alışkanlıklarla değil, ekonomik güç ve tasarruf kapasitesiyle de doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu büyüklükteki altın stokunun finansal sisteme kazandırılmasının, hem tasarrufların verimliliği hem de ekonomik büyüme açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor.