Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bugün yayımlanan fotoğraflarda yeni açılan bir tatil beldesine yaptığı ziyaret sırasında beyaz koltuğundan kızının kayak yapmasını izledi.

Söz konusu gezi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kim ile yeni görüşmeler yapılabileceğine dair işaret vermesi ve iki lider arasında yeniden bir buluşma ihtimalini gündeme getirmesiyle aynı döneme denk geldi.

İlk başkanlık döneminde Kim ile üç kez bir araya gelen Trump, dün Çin'e hareket etmeden önce yıllık Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) konferansı marjında Kuzey Kore lideriyle görüşme ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

Pazartesi günü gazetecilere konuşan Trump, "Kim Jong Un ile de görüşebiliriz, bu iyi olur" ifadelerini kullanırken, Kim'in bu seyahati gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinin "Çin Devlet Başkanı Şi'ye bağlı" olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkanı daha önce de mevcut görev döneminde Kim ile dördüncü bir görüşme yapmaya ilgi duyduğunu dile getirmişti.

KUZEY KORE'NİN TURİZM MERKEZİ

Trump'ın bu açıklamaları yaptığı sırada Kuzey Kore devlet medyası, parti yetkililerinin eşlik ettiği Kim ve ailesinin pazar ve pazartesi günleri Çin ile olan kuzey sınırı yakınlarındaki bir turizm bölgesine seyahat ettiğini bildirdi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan fotoğraflarda, kayak merkezi olduğu görülen bir tesiste deri bir koltukta oturan Kim, elinde sigarası ve güneş gözlüğüyle gülümserken, eşi Ri Sol Ju ise hemen arkasında ayakta dururken görüldü.

Yayımlanan bir diğer fotoğrafta ise Seul istihbarat teşkilatının Kim'in halefi olarak yetiştirildiğini belirttiği genç kızı Ju Ae, beyaz bir kıyafetle ancak kasksız şekilde yokuş aşağı kayak yaparken görüldü.

Ziyaret edilen Samjiyon kenti Çin sınırı yakınlarında bulunuyor ve Kuzey Koreliler tarafından Kim'in babası Kim Jong Il'in kutsal doğum yeri olarak kabul edilen Paektu Dağı'na yakın bir konumda yer alıyor.

KCNA'nın aktardığına göre, kayak merkezleri ve otellerin de yer aldığı tesisi gezen Kim, "büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, hassas bir şekilde inşa edildikleri için tüm yapıların gerçekten kusursuz olduğunu söyledi".

Ajans ayrıca Kim'in tesisle ilgili olarak, "Ona baktıkça, ormanın içindeki bir kasabayı andıran muhteşem manzaraya karşı daha fazla hayranlık duydu" ifadelerini kullandığını aktardı.