İngiliz baınında yer alan haberlere göre, Kuzey Kore’deki yetersiz tıbbi imkanlar nedeniyle acil olarak Çin’in başkenti Pekin’e sevk edilen Kuzey Kore lideri, uzman doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve cenazesine gizlice ülkeye geri getirildiği iddia edildi.

Çin Demokrasi Partisi Başkanı Wanjun Xie tarafından sosyal medyada paylaşılan bu iddialar, Kim Jong-un’un ölüm haberinin rejim tarafından gizli tutulduğunu ve yerine geçmesi planlanan kızı Kim Ju-ae üzerindeki haleflik planlarının altüst olmasıyla ülkenin bir iç savaşın eşiğine gelebileceğini öne sürüyor.

Söylentilerin bir kısmının, geçmişte haber ajanslarına konuşan Kuzey Koreli bir sığınmacıya dayandırıldığı belirtilse da Kim Jong-un uzun süredir basına gözükmemesi de iddiaları dillendirilmesine yol açtı.

AŞIRI KİLOLARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Aşırı kiloları ve sağlıksız yaşam tarzı nedeniyle Güney Kore istihbaratı tarafından daha önce de kalp krizi ve felç riski konusunda uyarılan 40 yaşındaki lider, son olarak 13 Ekim’de düzenlenen füze müzesi açılışında halkın karşısına çıkmıştı.

DAHA ÖNCE İDDİALARI BOŞA ÇIKARMIŞTI

Kim Jong-un'un sağlık durumu geçmişte de defalarca benzer söylentilere konu olmuş, ancak lider her defasında haftalar sonra kamuoyu önüne çıkarak iddiaları boşa çıkarmıştı.