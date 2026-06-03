Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Naegohyang Kadın Futbol Takımı'nı Pyongyang'da kabul etti.

Japonya temsilcisi Tokyo Verdy Beleza'yı finalde 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan takım, organizasyonu kazanan ilk Kuzey Kore ekibi oldu. Devlet medyasına yansıyan görüntülerde Kim'in futbolcuları tebrik ettiği, oyuncuların ise sevinç gözyaşları döktüğü görüldü. Kim ayrıca Naegohyang Kadın Futbol Takımı ile Kuzey Kore 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı arasında oynanan hazırlık maçını da takip etti.

Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesi Rodong Sinmun, Naegohyang Kadın Futbol Takımı'nın başarısını manşetlerine taşıdı. Gazete, takımı yarı final ve finalde elde edilen galibiyetlerle "Kore halkının ruhunu ve cesaretini bir kez daha ortaya koyan vatanın gururu sporcular" olarak nitelendirdi.

Takımın Pyongyang'daki karşılanma törenine çok sayıda parti yetkilisi ve vatandaş katıldı. Kuzey Kore basını, törene katılanların ellerinde ülke bayraklarıyla futbolcuları coşkuyla karşıladığını ve uzun süre alkışladığını aktardı.

ÖDÜL PARASI BELİRSİZ

Şampiyonlukla birlikte Naegohyang Kadın Futbol Takımı'nın 1 milyon dolarlık para ödülünün sahibi olduğu belirtilirken, kulübün bu ödülü alıp alamayacağı henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının ödülün transferi konusunda engel oluşturabileceğini ifade ediyor.

Takımın turnuva boyunca tüm maçlarını Güney Kore'de oynaması da dikkat çekti. Bu organizasyon, Kuzey Koreli futbolcuların 2014 Incheon Asya Oyunları'ndan bu yana Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ilk futbol ziyareti olarak kayıtlara geçti.

Turnuva sırasında kısa süreli bir gerginlik de yaşandı. Teknik Direktör Ri Yu-il, bir gazetecinin takımdan "Kuzey tarafı" şeklinde bahsetmesine tepki göstererek maç sonrası basın toplantısını terk etti.

Öte yandan Kuzey Kore devlet medyası ise haberlerinde maçların Güney Kore’de oynandığına yer vermedi.

SEUL'DEN TEBRİK MESAJI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da şampiyonluğun ardından Naegohyang Kadın Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Lee, final karşılaşmasının yalnızca bir spor müsabakası olmadığını belirterek, organizasyonun Asya sporunun gelişimine katkı sağlamasını ve sporun barış ile uyumu temsil eden değerlerini güçlendirmesini temenni etti.

2012 yılında kurulan ve bir tüketim ürünleri şirketi tarafından desteklenen Naegohyang, son yıllarda Kuzey Kore kadın futbolunun yükselen kulüpleri arasında gösteriliyor. Takım daha önce 2021-2022 sezonunda ülkenin en üst liginde şampiyonluğa ulaşmıştı.