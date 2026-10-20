Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve Çin'e götürüldüğü iddia edildi. Sosyal medyada Kim'in hayatını kaybettiği de öne sürüldü. Ancak bu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

The Sun'dan aktardığı habere göre, Kim'in ağır bir beyin kanaması geçirdiği ve Kuzey Kore'deki sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle tedavi için Çin'in başkenti Pekin'e götürüldüğü ileri sürüldü.

Ölüm iddiaları ise Çin Demokrasi Partisi Başkanı olarak tanınan Wanjun Xie'nin X hesabındaki paylaşımlarının ardından yayıldı. Xie, Kim'in beyin kanaması sonrası komaya girdiğini ve tedaviye rağmen hayatını kaybettiğini iddia etti. Kuzey Kore veya Çin makamları, Kim'in hastaneye kaldırıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

SON GÖRÜNTÜLERİ 11 EKİM'DEN

Haberlere göre Kim Jong-un, son olarak 11 Ekim'de Pyongyang'da bulunduğu belirtilen bir savunma müzesini ziyaret ederken görüntülendi. Kamuoyu önündeki faaliyetlerinin sınırlı olması geçmişte de sağlık durumuna ilişkin söylentilere yol açmıştı. Ancak kamuoyu önüne çıkmaması, tek başına ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını göstermiyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), 30 Eylül 2026'da parlamentoya sunduğu değerlendirmede Kim'in ağırlığının yaklaşık 140 kilogram olduğunu, sağlık durumunda ise belirgin bir anormallik tespit edilmediğini bildirmişti. Bu değerlendirme, sonradan ortaya atılan beyin kanaması ve koma iddialarını doğrulayan bir bulgu içermiyor.

HALEFLİK KONUSUNDA RESMİ AÇIKLAMA YOK

Sağlık söylentileriyle birlikte olası bir liderlik değişimi de yeniden gündeme geldi. Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, İşçi Partisi yönetiminde görev alıyor ve olası bir iktidar değişiminde adı geçen isimler arasında bulunuyor. Ancak yönetimi devralacağına ilişkin resmi bir karar veya açıklama yok.

Kim'in 13 yaşındaki kızı Kim Ju-ae de olası halefler arasında anılıyor. Kasım 2022'de bir füze denemesi sırasında ilk kez kamuoyuna tanıtılan Ju-ae, daha sonra askeri geçit törenlerinde ve silah tesislerine düzenlenen ziyaretlerde babasının yanında görüntülendi. Bu görünürlük, gelecekte yönetime hazırlanıyor olabileceği yorumlarına yol açsa da Ju-ae'nin resmen halef ilan edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.