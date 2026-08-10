Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki lüks malikanesi hırsızlık olayının hedefi oldu. Hidden Hills bölgesindeki yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki mülke izinsiz giren şüpheli, çalışanlardan birine ait otomobili de alarak kaçmaya çalıştı.

Olay, pazar günü saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Malikaneye bir kişinin izinsiz girdiği ihbarının ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ÇALDIĞI ARAÇLA DOLAŞIRKEN YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerine ulaştığında mülkün içerisinde bir erkek şüpheliyle karşılaştı. Şüphelinin malikaneden bazı kişisel eşyaları aldığı, ardından Kardashian'ın çalışanlarından birine ait otomobili çalarak bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Çaldığı araçla mahallede dolaştığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık sırasında Kim Kardashian'ın ve dört çocuğunun malikanede bulunmadığı öğrenildi. Evde devam eden kapsamlı tadilat çalışmaları nedeniyle Kardashian ve çocuklarının bir süredir yakındaki kiralık bir evde kaldığı belirtildi.

Kardashian ile eski eşi Kanye West'in 2014 yılında yaklaşık 20 milyon dolara satın aldığı malikane, 2017'de gerçekleştirilen kapsamlı yenilemenin ardından ailenin kullanımına açılmıştı. Yapının günümüzdeki değerinin ise 60 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.