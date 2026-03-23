ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta bir yarışmacıyı adeta zorlaya soru gündeme damgasını vurdu. Yarışmacı, joker haklarını kullandığı için doğru yanıtı bulmakta bir hayli zorlandı. “Hangi ülkenin Norveç ile kara sınırı yoktur? ” sorusuyla karşılaştığında büyük bir ikilem yaşadı. Sorunun şıkları şu şekildeydi: A) Danimarka B) İsveç C) Rusya D) Finlandiya

İlk bakışta kolay gibi görünen soruda risk alan yarışmacı kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı.



Kullandığı joker hakkında arkadaşını arayan yabancı yarışmacı Rusya yanıtını verdikten sonra doğru yanıtın Danimarka olduğunu öğrendi. Yarışmadan 50 Bin TL ile ayrıldı.