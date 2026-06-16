Son olarak “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisiyle izleyici karşısına çıkan Oktay Kaynarca’nın yeni projesi merak konusu olmuştu. atv ekranlarında yayınlanacak olan “Hamal” dizisinin hazırlık süreci başladı.

HEM YAPIMCI HEM BAŞROL OLACAK

Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi “Hamal”da yalnızca oyuncu olarak değil, yapımcı kimliğiyle de yer alacağı öğrenildi. Yeni sezon projeleri arasında yer alan dizinin, eylül döneminde ekrana gelmesi planlanıyor.

Kaynarca’nın projede yine güçlü bir oyuncu kadrosu oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. atv için hazırlanacak olan “Hamal” dizisinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturacak.

Dizinin senaryosu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban tarafından kaleme alınıyor. Oyuncu kadrosu için görüşmelerin başladığı ve yeni isimlerin önümüzdeki dönemde açıklanacağı ifade edildi.

EŞKIYA DİZİSİNDE OLAYLI FİNAL YAPILMIŞTI

Öte yandan Oktay Kaynarca'nın yeni dizi müjdesi sonrasında akıllara Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geldi. 2021 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sessiz sedasız final yapmıştı. Oyuncu Oktay Kaynarca, dizinin bittiğini açıkladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin başka bir kanalda yayınlanmayacağını belirtmişti. "Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" diyen ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" açıklamasında bulunup açık kapı bırakmıştı. Ardından Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisiyle dikkat çekmişti. Yaklaşık 2 yıldır yalnızca yarışma programı sunuyordu.

Şimdilerde ise televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden Oktay Kaynarca, yeni projesiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“Hamal” dizisi, Kaynarca’nın son dönemdeki projelerinin ardından yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor.