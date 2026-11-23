Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan Berker Yıldız, bilgi birikimiyle dikkat çekerek 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlarıyla ilgili soruyla karşılaşan Yıldız, seçenekler arasında yaptığı değerlendirme sonrası kararını verdi. Ancak yanlış yanıtı seçince yarışmadan 300 bin TL ödülle ayrıldı.

1 MİLYON TL'LİK SORUDA CUMHURBAŞKANLARI SORULDU

İlk baraj sorularını rahatlıkla geçen Berker Yıldız, 500 bin TL değerindeki soruyu da doğru yanıtlayarak 12'nci soruya ulaştı. Büyük ödüle bir adım daha yaklaşan yarışmacının karşısına şu soru çıktı:

"1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin arasında hangi ilde doğmuş biri yoktur?"

A: Bursa

B: Rize

C: İstanbul

D: Isparta

SON KARARI 1 MİLYON TL'YE MAL OLDU

Joker hakkı kalmayan Berker Yıldız, seçenekleri uzun süre değerlendirdikten sonra kararını açıkladı. Yarışmacı, "Soruya cevap vermek istiyorum, son kararım D- Isparta" diyerek tercihini yaptı.

Ancak doğru yanıtın açıklanmasıyla stüdyoda beklenen heyecan yerini şaşkınlığa bıraktı. Sorunun doğru cevabı B seçeneği Rize oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DEN 300 BİN TL İLE AYRILDI

1 milyon TL'lik soruyu yanlış yanıtlayan Berker Yıldız, yarışmaya 300 bin TL ödülle veda etti. Büyük ödüle oldukça yaklaşan yarışmacının son sorudaki tercihi, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.