ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da dikkat çeken sorularla izleyicileri ekran başına topladı. Yarışmada ilk baraj sorularını geçmeyi başaran yarışmacı, 100 bin TL değerindeki soruda zorlandı.

100 BİN TL'LİK SORUDA FUTBOLCULAR YARIŞTI

Yarışmacının karşısına, “Şu anda Türkiye'de Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin resmî Instagram ana hesaplarının toplam takipçi sayısından yaklaşık 20 milyon daha çok Instagram takipçisi olan futbolcu hangisidir?” sorusu çıktı.

KARAR VERMEKTE ZORLANDI

Uzun süre düşünen yarışmacı, tercihini A şıkkı Victor Osimhen'den yana kullandı. Ancak doğru cevap C şıkkı Mohamed Salah oldu.

20 BİN TL İLE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Doğru yanıtı görünce şaşkınlık yaşayan yarışmacı, 100 bin TL'lik soruyu geçemedi. Yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e 20 bin TL ödülle veda etti.