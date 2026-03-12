ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de bu haftanın soruları arasında 'Sevgililer günü ve sinema salonu' konulu soru yarışmacıyı adeta terletti. Yarışmacı, joker haklarını kullandığı soruda doğru yanıtı veremedi. “Nerede, 2014 Sevgililer Günü'nde, sevgilisi olmayanlar, sevgililer birlikte oturamasın diye romantik film gösterilecek sinemadaki bir seansın numarası tek sayı olan tüm koltuklarını satın almıştır?” sorusuyla karşılaştığında büyük bir ikilem yaşadı. Sorunun şıkları şu şekildeydi: C) Ankara ve D) Şikago. İlk bakışta kolay gibi görünen soru, yarışmacıyı düşündürdü ve doğru cevaptan emin olamayınca risk aldı ve kaybetti.



Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200 bin TL'lik soru:

Nerede, 2014 Sevgililer Günü'nde, sevgilisi olmayanlar, sevgililer birlikte oturamasın diye romantik film gösterilecek sinemadaki bir seansın numarası tek sayı olan tüm koltuklarını satın almıştır?

A) Paris

B) Şanghay

C) Ankara

D) Şikago



Cevap: B)