ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen programda yarışmacı, 500 bin TL’lik soruya kadar ilerleyerek büyük heyecan yaşattı.

Yarışmaya katılan Yusuf Onat Tali isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçerek ikinci aşamaya yükseldi. Başarılı performansıyla dikkat çeken yarışmacı, 500 bin TL değerindeki soruya kadar ulaşmayı başardı.

İŞTE 500 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORU

Yarışmada sorulan 500 bin TL’lik soru ise stüdyoda büyük merak uyandırdı. Güneybatı Avustralya’daki Kral George Körfezi’nden Prenses Royal Limanı’na girişi sağlayan kanalın adı sorusunda şıklar şu şekilde verildi:

A) Churchill Kanalı

B) Hitler Kanalı

C) Edward Kanalı

D) Atatürk Kanalı

Yarışmacının bu soruda verdiği karar ise programın en çok konuşulan anları arasında yer aldı.