ATV'nin yıllardır ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezon öncesi değişiklikler yaşandı. Kartların adeta yeniden dağıtıldığı, tüm dengelerin değiştiği yarışma programını 2024'ten bu yana Oktay Kaynarca sunuyordu. Kaynarca, Fahriye Evcen'le başrolünü paylaştığı Hamal dizisine odaklanmak için yarışmadan ayrıldı. Kaynarca'nın ardından sunucu koltuğuna oturacak isim de kanalın yayınladığı tanıtımla açıklandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN YENİ SUNUCUSU CEM ÖĞRETİR OLDU

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu, ATV Ana Haber'in tanınan yüzü Cem Öğretir oldu. Kanalın paylaştığı tanıtımla duyurulan değişiklikle birlikte Öğretir, haber stüdyosundan yarışma sahnesine geçiş yapacak.

Televizyon haberciliğine 1995 yılında Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün ekibinde başlayan Cem Öğretir, kariyerinin devamında Star TV ve CNN Türk'te görev yaptı. 2009 yılında ATV'ye geçen Öğretir, uzun yıllardır kanalın ana haber bültenini sunuyor.

BÜYÜK ÖDÜL 10 MİLYON TL'YE ÇIKTI

Yarışmanın yeni sezonundaki en dikkat çekici değişikliklerden biri de büyük ödülde yaşandı. Daha önce 5 milyon TL olan büyük ödül, yeni sezonda 10 milyon TL'ye yükseltildi. Takvim'in haberine göre bu tutar, Türkiye'de bir bilgi yarışmasında verilen en yüksek para ödülü olacak.

Büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacıları daha uzun bir etap da bekliyor. Yarışmada soru sayısı 13'ten 15'e çıkarıldı. Yeni para ağacı 2 bin TL ile başlarken 10. soruda 300 bin TL, 12. soruda 1 milyon TL, 14. soruda ise 4 milyon TL bulunuyor.

BARAJ SORUSU DA DEĞİŞTİ

Kim Milyoner Olmak İster'de baraj uygulaması da yeniden düzenlendi. Daha önce 7. soruda yer alan 50 bin TL'lik baraj, yeni sezonda 5. soruya çekilerek 20 bin TL olarak belirlendi.

Böylece yarışmacılar güvenceye daha erken ulaşabilecek. Ancak 10 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmak için daha fazla soruyu doğru yanıtlamaları gerekecek.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. ATV'nin yayımladığı tanıtımda yalnızca “Yakında ATV'de” ifadesine yer verildi.





CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Türkiye'nin ve dünyanın nabzını atv ekranlarından takip edenler ünlü haber sunucusu Cem Öğretir'i yakından tanıyor. 8 Ağustos 1973 yılında İngiltere'de doğan ünlü haberci, 4 yaşına kadar İngiltere'de yaşadı. İngiltere'ye dair anılarının hafızasında çok net olmadığını ifade eden Cem Öğretir, mesleğe 1995 yılında başladı. Birçok özel kurumda editör, muhabir ve spiker olarak çalışan Cem Öğretir, 2009 yılında atv'ye geçti. 10 Ağustos 2009 yılında atv Ana Haber'i sunmaya başlayan Cem Öğretir, birçok ödüle layık görüldü.

Cem Öğretir, geleceğin habercilerini ve haber spikerlerini yetiştirmek adına da çalışmalarına devam ediyor. Başarılı haberci, birçok şehirde gençlerle bir araya gelerek eğitimler veriyor.

Cem Öğretir, üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı. 1995'te Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olan ünlü anchorman, eğitim hayatının ardından hemen iş hayatına başladı. Birçok TV kanalında görev alan Cem Öğretir, şu an atv Haber anchormani olarak çalışma yaşamını sürdürüyor.

Başarılı haber spikeri Cem Öğretir, 2006 yılında hayatını ünlü bir isimle birleştirdi. Kendisi gibi haberci ve sunucu olan Seda Öğretir ile evlenen Cem Öğretir, o günden bu yana evliliğini sürdürüyor.

Cem Öğretir'in, eşi Seda Öğretir ile olan evliliğinden bir kızı var.



Motosiklet sürmekten keyif alan Cem Öğretir'in müziğe olan ilgisi de biliniyor. Gitar çalmaktan hoşlanan ünlü spiker, şarkı söylemeyi de sevdiğini dile getiriyor.