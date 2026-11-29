ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez para ödülünden çok bir yarışmacının hayat hikâyesi gündeme geldi. 19 yaşındaki Nüsran Gül Giden, çocukluğunda annesinden gördüğünü söylediği şiddeti, 15 yaşında yurda verilişini ve İstanbul'da kendi hayatını kurma sürecini anlattı. Genç yarışmacının gözyaşlarına hakim olamadığı anlarda sunucu Cem Öğretir de yerinden kalkarak ona destek oldu.

ÇOCUKLUĞUNDA GÖRDÜĞÜ ŞİDDETİ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan Nüsran Gül Giden, anne ve babasının ayrılık sürecinden sonra annesiyle Antalya'da yaşadığını anlattı. Çocukluk yıllarının mutlu bir aile ortamında geçmediğini belirten Giden, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyledi.

Yaşadığı olayların küçük yaşlarda kendisini suçlamasına neden olduğunu dile getiren genç yarışmacı, çocukken sık hastalandığını, yemek yiyemediği dönemler olduğunu anlattı. Bir kase çorbada kalan son kaşığı içmediği için bacağına çatal batırıldığını söylemesi stüdyoda duygusal anlara neden oldu.

CEM ÖĞRETİR YERİNDEN KALKIP ELİNİ TUTTU

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Giden, konuşmakta zorlandı. Genç yarışmacının duygusal anlar yaşadığını gören sunucu Cem Öğretir ise yerinden kalkarak yanına gitti ve elini tutup teselli etmeye çalıştı.

Öğretir, yarışmacının yaşadıklarını anlamaya gayret ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sizi anlamaya gayret ediyoruz daha doğrusu, çünkü sizin yaşadıklarınızı yaşamak o kadar zor ki. Ama tekrar ediyorum siz ayaktasınız şu anda, buradasınız, bizimlesiniz"

Yeniden yerine dönen Cem Öğretir, kendisinin de duygularını bastırmakta zorlandığını söyledi.

"Ben de duygularımı bastırıyorum şu anda açıkçası. Size katılmamak için zor duruyorum."

15 YAŞINDA YURDA VERİLDİ

Çocukluk yıllarında yaşadığı sorunların 12 yaşından itibaren daha da ağırlaştığını anlatan Giden, ergenlik döneminde kendisini suçlamayı bıraktığını ve annesine yaşananları sorgulamaya başladığını söyledi. Evdeki tartışmaların büyüdüğünü belirten yarışmacı, 15 yaşında yaşanan bir kavganın ardından annesiyle karakolluk olduklarını ve yurda verildiğini anlattı.

"Ben annemle kalmak istemedim, o benimle kalmak istemedi, yurda verdi" sözleriyle o dönemi anlatan Giden, hayatının bu aşamasından sonra İstanbul'a geldi.

BABASIYLA YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

İstanbul'a gelmeden önce babasıyla çok sınırlı görüşebildiğini belirten Nüsran Gül Giden, yeni hayatının başlangıcını 3 Temmuz 2022 olarak hatırladığını söyledi. Babasıyla yeniden iletişim kurduğunu ve ondan destek gördüğünü belirten yarışmacı, babasının eşi Sahra Giden'in de hayatında önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Sahra Giden de yarışmada kendisini Nüsran'ın hem ablası hem de babasının eşi olarak tanıtarak genç yarışmacıya destek verdi.

İSTANBUL'DA KENDİ HAYATINI KURDU, İKİ KEDİSİYLE YAŞIYOR

İstanbul'a geldikten sonra çalışma hayatına atılan Giden, ilk iş deneyimini fırında tezgahtar olarak yaşadı. Ardından küçük ve büyük kafelerde çalıştığını anlatan genç yarışmacı, şu anda restoranda garsonluk yaptığını söyledi.

Kalabalık ve gürültülü ortamlarda odaklanmakta zorlandığı için eğitimine açık lisede devam ettiğini belirten Giden, yaklaşık 1,5 yıl önce kendi evine çıktığını da anlattı.

İki kedisiyle birlikte yaşadığını söyleyen 19 yaşındaki yarışmacı, tek başına kurduğu hayatında mutlu olduğunu ifade etti.

1 MİLYON TL'LİK SORUYA KADAR İLERLEDİ

Hayat hikâyesini anlattıktan sonra yarışmaya devam eden Nüsran Gül Giden, duygusal anların ardından yeniden sorulara odaklandı. Genç yarışmacı, performansıyla 1 milyon TL'lik soruya kadar ilerleyerek programın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.