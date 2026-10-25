Ekranların uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına bu kez ülkelerin satranç başarılarıyla ilgili bir soru çıktı. Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından verilen en prestijli unvanlardan biri olan Büyük Usta unvanını konu alan soru, yarışmacıya zor anlar yaşattı.

1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ SORU

Yarışmada 1 milyon TL değerindeki soruda şu ifadeler kullanıldı:

“Hangi ülkenin, Uluslararası Satranç Federasyonunun verdiği 'Büyük Usta' ünvanına sahip tek bir vatandaşı bile olmamıştır?”

Sorunun seçenekleri ise A) Türkiye, B) Zambiya, C) Hindistan ve D) Japonya olarak sıralandı.

Yarışmacı, seçenekleri değerlendirdikten sonra B şıkkındaki Zambiya yanıtını verdi. Ancak bu cevap yanlış çıkınca yarışmaya veda etti ve 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanma şansını kaybetti.

DOĞRU CEVAP JAPONYA ÇIKTI

Sorunun doğru yanıtı D seçeneğindeki Japonya oldu. Yarışmacının Zambiya'yı tercih etmesi, sorunun en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Satrançta Büyük Usta unvanı, FIDE tarafından belirlenen yüksek başarı koşullarını karşılayan oyunculara veriliyor. Türkiye ve Hindistan bu unvana sahip çok sayıda oyuncu yetiştirirken Zambiya'dan da Büyük Usta unvanına ulaşan isimler çıktı.

Japonya'da ise geleneksel strateji oyunu shogi, satrançtan çok daha geniş bir ilgi görüyor. Dünya genelinde birçok ülkeden oyuncu Büyük Usta unvanına ulaşırken Japonya'nın bu listede yer almaması, 1 milyon TL'lik sorunun şaşırtıcı ayrıntısı oldu.