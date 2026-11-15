YARIŞMACI HANGİ CEVABI VERDİ?

Sorunun ekrana gelmesinin ardından kararını veren yarışmacı, "B- Hz. İsa" seçeneğini tercih etti. Ancak sorunun doğru cevabının "A- Hz. Muhammed" olduğu açıklandı.

300 BİN TL İLE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Verdiği yanlış yanıt nedeniyle 1 milyon TL'lik ödülü kaybeden yarışmacı, bir önceki baraj ödülü olan 300 bin TL'yi kazandı. Yarışmacı bu sonucun ardından programa veda etti.