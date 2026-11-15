Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik baraj sorusunu açtıran yarışmacı, verdiği yanlış yanıtla büyük ödüle veda etti. Dinî bilgi gerektiren soruda hatalı tercihte bulunan yarışmacı, 300 bin TL ödül alarak yarışmadan ayrıldı.
1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ SORU NEYDİ?
Cem Öğretir'in sunduğu programda 1 milyon TL'lik aşamaya gelen yarışmacıya genel kültür ve dinî bilgi içeren bir soru yöneltildi. Yarışmacının karşısına, "Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir?" sorusu çıktı.
İŞTE YARIŞMACIYA SUNULAN DÖRT ŞIK
Programda 1 milyon TL değerindeki sorunun seçenekleri şu şekilde sıralandı:
A- Hz. Muhammed
B- Hz. İsa
C- Hz. Musa
D- Hz. Âdem
YARIŞMACI HANGİ CEVABI VERDİ?
Sorunun ekrana gelmesinin ardından kararını veren yarışmacı, "B- Hz. İsa" seçeneğini tercih etti. Ancak sorunun doğru cevabının "A- Hz. Muhammed" olduğu açıklandı.
300 BİN TL İLE YARIŞMAYA VEDA ETTİ
Verdiği yanlış yanıt nedeniyle 1 milyon TL'lik ödülü kaybeden yarışmacı, bir önceki baraj ödülü olan 300 bin TL'yi kazandı. Yarışmacı bu sonucun ardından programa veda etti.
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