Kim Milyoner Olmak İster, yeni sunucusu Cem Öğretir ile ekran yolculuğunu sürdürüyor. ATV Ana Haber sunucusu olarak tanınan Öğretir, Oktay Kaynarca’dan devraldığı sunuculuk koltuğuyla bu kez bir yarışma programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yarışmada büyük ödülün 10 milyon TL’ye yükselmesi de yeni dönemin öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor.

CEM ÖĞRETİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cem Öğretir, 10 Eylül 1973’te İngiltere’de dünyaya geldi. Akademisyen olan anne ve babasının eğitimi nedeniyle ailesiyle İngiltere’de bulunan Öğretir, dört yaşına kadar burada yaşadı. Çocukluk ve gençlik yıllarını ise Eskişehir’de geçirdi.

2026 yılı itibarıyla 53 yaşında olan Cem Öğretir, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında medya sektörüne adım atan Öğretir, haber sunuculuğunun yanı sıra muhabirlik ve editörlük görevlerinde de bulundu.

GAZETECİLİK KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

Cem Öğretir, ilk kez 1997 yılında haber sunuculuğu yaparak ekran karşısına çıktı. TRT Genç Haber’de staj yapan, radyo programları hazırlayan ve haber yazan Öğretir, 1995 yılında İstanbul’a taşınarak Show TV’de çalışmaya başladı.

Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde görev alan deneyimli gazeteci, daha sonra Star TV ve CNN Türk’te çalıştı. CNN Türk’te muhabirlik ve editörlük yapan Öğretir, bir dönem muhabir arkadaşlarıyla kurduğu müzik grubuyla da sahne aldı.

2008 yılında Kanal 1’de kısa süre görev yapan Öğretir, ardından Habertürk’e geçti. 10 Ağustos 2009’da ATV Ana Haber Bülteni’ni sunmaya başlayan gazeteci, uzun yıllardır ekranların tanınan haber sunucuları arasında yer alıyor.

EŞİ DE TANINMIŞ BİR HABER SUNUCUSU

Cem Öğretir, 2006 yılında haber sunucusu Seda Öğretir ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kız çocuğu bulunuyor.

Meslek hayatı boyunca haber sunuculuğuyla öne çıkan Öğretir, çeşitli ödüllere de layık görüldü.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’İN BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Cem Öğretir’in sunuculuğuyla gündeme gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödül 10 milyon TL olarak belirlendi. Yarışmada toplam 13 soru yer alıyor. Tüm soruları doğru yanıtlayan yarışmacı, 13’üncü soruyu da bilmesi halinde 10 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yeni sunucu ve yüksek ödül miktarıyla dikkat çeken yarışma, bilgi ve heyecanı bir araya getiren formatıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.