Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına Nesrin Ulus damga vurdu.

"HANGİSİ TÜRKİYE'DEDİR?"

Yarışmacıya 10 bin TL değerindeki "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Tac Mahal, Pisa Kulesi, Valens Su Kemeri ve Golden Gate Köprüsü yer aldı.

Soruda kararsız kalan Nesrin Ulus, seyirci joker hakkını kullandı. Seyirciler de yüzde 100 oranıyla "C şıkkı Valens Su Kemeri" yönünde oy kullandı.

"SEYİRCİYE GÜVENMİYORUM"

Ancak Nesrin Ulus karar vermeden önce stüdyoda dikkat çeken bir açıklamada bulunarak, "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" dedi.

Tereddüt yaşayan yarışmacı yine de "C şıkkı Valens Su Kemeri" diyerek soruya doğru yanıt verdi.

Nesrin Ulus yarışmadan 100 bin TL ödül ile ayrılırken, seyirciye yönelik sözü ise sosyal medyada gündem oldu.