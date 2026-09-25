İngiltere'de 2001 yılında yaşanan ve televizyon tarihinin en büyük skandallarından biri olarak kayıtlara geçen olayda, 1963 doğumlu eski binbaşı Charles Ingram ve eşi Diana, 50 bin poundu bulan borçlarını ödemek için "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldı. İlk gün son derece kararsız bir grafik çizen, basit sorularda jokerlerini harcayan ve yalnızca 4 bin pound kazanabilen Ingram, yarışmanın ikinci gününde adeta bambaşka bir profil çizmeye başladı.

ADINI DAHİ DUYMADIĞI ŞIKLARI SEÇEREK BÜYÜK ÖDÜLE ULAŞTI

İkinci güne "Dün savunmadaydım, bugün atağa geçeceğim" diyerek başlayan Ingram, seçenekleri yüksek sesle tek tek okuyup uzun mantık yürütmeleri yapmaya başladı. Daha önce adını hiç duymadığını söylediği müzik gruplarını veya hakkında fikir sahibi olmadığı tarihi konuları son anda tercih ederek üst üste doğru cevaplar verdi. Bütün jokerleri tükenmesine rağmen risk almaya devam eden yarışmacı, 15. soru olan 1 milyon poundluk "Gogol" sorusunda da doğru tercihi yaparak büyük ödülün sahibi oldu.

SUNUCU DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Stüdyoda gözyaşları ve sevinç çığlıkları yükselirken, yayıncı kuruluş ve sunucu yaşanan bu olağandışı durumdan şüphelendi. 10. soruya kadar zorlanan birinin sonraki tüm zor soruları doğru tahmin etmesi üzerine 1 milyon poundluk çek tedbiren donduruldu.

HAM KAYITLARDAKİ GİZLİ SİNYAL İŞFA OLDU

Yapım ekibi ve ses teknisyenleri, stüdyodaki tüm ham kayıtları saniye saniye dinlemeye aldı. İncelemeler sonucunda Charles Ingram'ın şıkları neden sürekli yüksek sesle ve tek tek okuduğu anlaşıldı. Stüdyoda seyirci koltuğunda oturan eşi Diana ve hemen karşı sıralarda yarışmak için bekleyen akademisyen Tecwen Whittock arasında şifreli bir iletişim kurulduğu belirlendi.

TOPLAMDA 192 KEZ ÖKSÜRDÜĞÜ KANITLANDI

Ingram şıkları okurken doğru seçeneğe geldiğinde Whittock'un öksürerek sinyal verdiği, yarışmacının yanlış bir şıkta direnmesi halinde ise stüdyodan fısıltıyla "hayır" seslerinin yükseldiği tespit edildi. Toplamda 192 kez öksürülen gecede kurgulanan bu gizli düzenek, ses analizleriyle kesin olarak kanıtlandı.

BÜYÜK ÖDÜL YERİNE AĞIR CEZA VE İHRAÇ

Skandalın belgelenmesinin ardından çek iptal edildi ve olay yargıya taşındı. 2003 yılında görülen davada Charles Ingram, eşi Diana ve suç ortakları Tecwen Whittock suçlu bulundu. Ertelemeli hapis ve ağır para cezalarına çarptırılan çift, mahkeme masraflarıyla birlikte 60 bin pound ek borç yükünün altına girdi. İngiliz ordusundaki görevinden de ihraç edilen eski binbaşının bu macerası, yarışma tarihine geçecek bir hile skandalıyla son buldu.