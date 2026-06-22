Bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Programın 200 bin TL değerindeki 9. sorusu, hem içeriği hem de telaffuzu nedeniyle çok konuşuldu.

Bu bölümde yarışmacı koltuğuna, “Kavak Yelleri”, “Ufak Tefek Cinayetler” ve “Kampüsistan” gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan 47 yaşındaki oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ oturdu. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada Aktuğ, başarılı performansıyla adım adım ilerleyerek 9. soruya kadar ulaşmayı başardı.

9. SORU HEYECANI ZİRVEYE TAŞIDI

Yarışmanın kritik anı, 200 bin TL’lik 9. sorunun ekrana gelmesiyle yaşandı. Tam 47 harften oluşan bir göl adının sorulduğu bu bölüm, stüdyoda olduğu kadar izleyiciler arasında da büyük şaşkınlık yarattı. Soru, program tarihinin en zor telaffuz edilen sorularından biri olarak sosyal medyada konuşulmaya başladı.

SORUDAKİ ZORLAYICI GÖL ADI

Yarışmada yöneltilen soru şu şekildeydi:

"Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug Gölü nerededir?"

Şıklarda ise şu ülkeler yer aldı:

A) ABD

B) Kenya

C) Moğolistan

D) Finlandiya

DOĞRU CEVAP ABD ÇIKTI

Soruyu uzun süre değerlendiren Mustafa Ferit Aktuğ, kararsız kaldığı iki seçenek arasında çift cevap hakkını kullandı. İlk olarak Finlandiya seçeneğini işaretleyen yarışmacının bu tercihi doğru cevap olarak kabul edilmedi. Sorunun doğru yanıtı ABD olarak açıklandı.

Çift cevap jokeri sayesinde yarışmaya devam eden Aktuğ, böylece 300 bin TL değerindeki 10. soruyu görmeye hak kazandı.