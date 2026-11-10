Kendisini "Londra'nın Batman'i" olarak tanıtan gizemli yardımsever, özellikle hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşlara destek oluyor. Sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaşırken, maskenin arkasında kimin bulunduğuna ilişkin tartışmalar da büyüyor.

BENZİN İSTASYONUNA GİDİP HERKESİN YAKITINI ÖDEDİ

Gizemli kişi, ilk kez 22 Eylül'de Londra'nın simgelerinden London Eye önünde çektiği videoyla ortaya çıktı. Şehrin bir kahramana ihtiyacı olduğunu söyleyen maskeli adam, vatandaşların sorunlarını çözmek için harekete geçtiğini duyurdu.

16 Ekim'de bir benzin istasyonuna giden Batman kostümlü kişi, sürücülere 70 sterlinlik yakıt kuponları dağıttı. Olay yerindeki sürücülerin tahminlerine göre yalnızca bu yardımın toplam değeri yaklaşık 3 bin 500 sterline ulaştı.

Yardımlarını bununla da sınırlamayan gizemli kişi, Londra'nın güneybatısındaki Kingston Hastanesi çevresinde park cezası alan hasta ve ziyaretçilerin cezalarını da ödedi. Ayrıca bir gençlik merkezinin yakınındaki yol çukurlarını onardı ve sokaklardaki çöplerin temizlenmesine katıldı.

Bir başka girişiminde ise bir restoranla anlaşarak tavuk ve patatesten oluşan yemeklerin yalnızca 1 sterline satılmasını sağladı.

MASKENİN ARKASINDAKİ İSİM MERAK EDİLİYOR

Londra sokaklarında yaptığı yardımlarla dikkat çeken gizemli kişinin kimliği henüz açıklanmadı. Sosyal medya kullanıcıları, kostümün arkasında varlıklı bir iş insanının veya yardımsever bir kişinin bulunabileceğini düşünüyor.

BBC muhabirleriyle de görüşen gizemli yardımsever, kimliğini açıklamak yerine yaptığı işlerin önemine dikkat çekti. Amacının Londra halkına yardımcı olmak ve insanlara umut vermek olduğunu belirtti.

Yardımların finansmanının nasıl sağlandığı da henüz bilinmiyor. Maskeli kişinin sosyal medya için içerik üretip üretmediği konusunda da kesin bir açıklama bulunmuyor. Buna rağmen Londra'nın Batman'i, yaptığı sıra dışı yardımlarla sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.