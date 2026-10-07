Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan habere göre, Kim, Putin'e doğum günü dolayısıyla bir tebrik mesajı iletti.

Kim, Putin'in "liderliğinde Rusya'nın güçlü ve müreffeh bir ülke haline geldiğini" ifade ederek, "Sizinle iyi bir dostluğa sahip olmaktan ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi için yeni bir sayfa açmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Kim, Putin'e gönderdiği mesajda, Kuzey Kore hükümetinin "değişmez" politikası ve kendi "şahsi tercihinin" Rusya ile stratejik ortaklığı genişletmek olduğunu belirtti.

Kim, "Rus halkının, ülkenin egemenliğini, güvenlik çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü savunmak için verdiği kutsal adalet savaşının mutlaka onların zaferiyle sonuçlanacağına dair yüksek inancımla, size ve Rusya Federasyonu'na sarsılmaz desteğimi yineliyorum." ifadesini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

Kim Jong-un, Eylül 2023'te Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesine yaptığı ziyareti, Pyongyang-Moskova ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirmişti.

Putin, Kim'in ziyaretinin üzerinden 9 ay geçtikten sonra Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuştu. Bu ziyaret sırasında iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Rus lider Putin, bu anlaşma kapsamında taraflardan birinin saldırıya uğraması durumunda diğerinin askeri destek sağlamayı taahhüt ettiğini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim ise anlaşmayı "pakt" olarak tanımlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine taşındığını vurgulamıştı.