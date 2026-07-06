Arkadaşlarıyla birlikte Kıyıköy Aksicim Barajı'nda balık avına çıkan 52 yaşındaki Nurettin Top, oltasına takılan balığı yaklaşık 20 dakikalık mücadelenin ardından kıyıya çıkarmayı başardı.

1 METRE 60 SANTİMLİK YAYIN BALIĞI

Yapılan ölçümde dev yayın balığının 1 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 35 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Hayatında ilk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyleyen Top, "Böyle bir balığın oltama takılacağını hiç tahmin etmiyordum. Bu da bizim şansımıza oldu." ifadelerini kullandı.

Amatör balıkçının yakaladığı dev yayın balığı, görenlerin de ilgisini çekti.