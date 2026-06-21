Ünlü isimlerin Babalar Günü paylaşımları

Babalar Günü, ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarında duygusal anlara sahne oldu. Magazin dünyasından birçok isim, babalarına olan sevgisini ve minnettarlığını paylaştığı mesajlarla dile getirdi.

Kimi ünlüler çocukluk fotoğraflarını yayınlarken, kimi isimler ise yıllar önce kaybettikleri babalarını anarak takipçilerini duygulandırdı.



Melek Baykal ve Gül Sunal'ın paylaşımları ilgi gördü.