Ünlü isimlerin Babalar Günü paylaşımları
Babalar Günü, ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarında duygusal anlara sahne oldu. Magazin dünyasından birçok isim, babalarına olan sevgisini ve minnettarlığını paylaştığı mesajlarla dile getirdi.
Kimi ünlüler çocukluk fotoğraflarını yayınlarken, kimi isimler ise yıllar önce kaybettikleri babalarını anarak takipçilerini duygulandırdı.
Melek Baykal ve Gül Sunal'ın paylaşımları ilgi gördü.
İDO TATLISES'TEN BABALAR GÜNÜNE ÖZEL NOSTALJİK KARE
Sosyal medyayı aktif kullanan İdo Tatlıses, Babalar Günü için arşivinden özel bir fotoğraf çıkardı.
Çocukluk yıllarına ait aile albümünü açan Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile çekilmiş nostaljik karesini paylaşarak babasının gününü kutladı.
VOLKAN KONAK'IN AİLESİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
31 Mart 2025'te KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak, Babalar Günü'nde unutulmadı.
Konak'ın eşi Selma Konak'ın yaptığı paylaşımda, çiftin en küçük kızının babası için "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısını söylediği anlar yer aldı.
Duygusal görüntüler, sanatçının sevenlerinden büyük ilgi gördü.
PINAR ALTUĞ'DAN BABASINA ÖZLEM
Pınar Altuğ da Babalar Günü'nde duygulandıran bir paylaşıma imza attı.
Henüz 17 yaşındayken trafik kazasında babası Niyazi Üçer Altuğ'u kaybeden oyuncu, babası ve eşi Yağmur Atacan'ın aynı karede yer aldığı anlamlı bir paylaşım yaptı.
Günün Trend Haberleri
TARKAN'DAN AİLE KARESİ
Ünlü sanatçı Tarkan, Babalar Günü'nü çocuğuyla birlikte çekilen fotoğraflarından hazırladığı özel bir kolajla kutladı.
EMEL SAYIN'DAN DUYGUSAL ANMA
Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın da babasının fotoğrafını paylaşarak özel güne kayıtsız kalmadı.
Sayın'ın babasına duyduğu özlemi dile getirdiği sözleri takipçilerinden büyük beğeni aldı.
CEM YILMAZ'DAN ANLAMLI MESAJ
Cem Yılmaz ise Babalar Günü için paylaştığı sözlerle dikkat çekti.
Ünlü komedyen, "Baba omzu diye bir yer var... Huzur veren, güven veren, gurur veren, güç veren..." ifadeleriyle babalara duyulan sevgiyi anlattı.
ALPEREN ŞENGÜN DE BABASINI UNUTMADI
NBA'de ve A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyen Alperen Şengün de sosyal medya hesabından Babalar Günü'nü kutlayan isimler arasında yer aldı.
FERDİ TAYFUR DA UNUTULMADI
Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, vefatının ardından bu Babalar Günü'nde de sevenleri tarafından anıldı.
Usta sanatçının mezarı ziyaretçi akınına uğrarken, küçük oğlu Taha Tayfur da babasını yalnız bırakmadı. Mezar başında dualar okunurken, Taha Tayfur hayranların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.
Ünlü isimlerin Babalar Günü paylaşımları, sosyal medyada sevgi dolu ve duygusal anlar yaşattı.
Kerem Alışık: Baba omzu diye bir yer var... Huzur veren, güven veren, gurur veren, güç veren... Şimdi kalkıp gidemesek de dalıp gidiyoruz baba omuzuna... Ama biliyoruz. Babalar dua gibidir, görünmese de dokunur evladına. Kutlu olsun.
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