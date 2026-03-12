63 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin yüzündeki değişim takipçilerinin gözünden kaçmazken, fotoğrafa çok sayıda yorum geldi.

Estetik operasyonlarını saklamayan ve bu konuda yaptığı açıklamalarla sık sık konuşulan Seda Sayan, gazeteci Cengiz Semercioğlu ile birlikte çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçilerin bir kısmı ünlü sanatçının değişimini çok beğendiğini dile getirdi. Ancak bazı kullanıcılar ise fotoğraftaki görüntü için “Bu işlem mi yoksa filtre mi?” sorusunu sormadan edemedi.

Ünlü sanatçının yüzündeki farklılık sosyal medyada tartışma yaratırken, kimi takipçiler “Çok genç görünüyor” yorumunu yaparken, kimi kullanıcılar ise “İlk bakışta tanımakta zorlandım” değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımın ardından Seda Sayan’ın son hali kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.