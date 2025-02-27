MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlayan sürecin en önemli aşamasına gelindi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı heyetiyle görüşmesinden sonraki çağrısı Ahmet Türk tarafından Kürtçe, Pervin Buldan tarafından Türkçe okundu. Teröristbaşı Öcalan, "Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" dedi ve terör örgütü PKK'ya kendini feshetme ve silah bırakma çağrısı yaptı.

SİYASİLERDEN AÇIKLAMALAR GELDİ

Öcalan'ın açıklamalarına siyasi partilerden tepkiler gelmeye başladı. İşte o açıklamalar...

AKP: SONUÇ ÖNEMLİ

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan gelen çağrıya ilişkin, "Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı?" dedi.

ZAFER PARTİSİ'NDEN TEPKİ: SÜRECİ BALTALAYACAĞIZ

Öcalan'ın çağrısına ilişkin partisi adına açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, “Biz İmralı demiyoruz. Eli kanlı bebek katili terörist ile yapılan görüşmeyi İmralı diyerek kamufle edemeyiz. Biz teröriste terörist deriz, sayın ya da beyefendi bizim lugatımızda yoktur.

Terör örgütü silah bırakacaksa, cumhuriyet savcılarımıza teslim olurlar, suç kaydı için silahları incelemeye alınır ve haklarında gerekli soruşturma/kovuşturma tesis edilir. Türk devletinin hukuk içindeki çalışma yöntemi budur. Başka türlüsü, bakın açıkça ifade ediyoruz, milletimiz yeni bir Habur rezaleti yaşamak istemiyor. Biz Zafer Partisi olarak, genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ Silivri cezaevinde, bizler burada ve vatan her köşesinde 'Cumhuriyetimizi savunmaya' devam edeceğiz ve bu yıkıcı süreci baltalayacağız. Ne mutlu Türküm diyene."

İYİ PARTİ'DEN MANİDAR AFİŞ

Açıklamanın yapıldığı saatlerde ise İYİ Parti Genel Merkez binasına Unutmadık Unutmayacağız yazılı bir pankart astı. Parti MYK'sı olağanüstü toplandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ''silah bırakma çağrısına'' ilişkin "Bu süreç kirli bir pazarlığın, bir o kadar kirli ürünüdür. Türkiye, tek adamın makam ve ünvan hırsıyla, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir istibdat çukuruna yuvarlanmak üzeredir" dedi. Dervişoğlu çağırıyı “PKK’ya, yazıhanesini Irak’ın kuzeyinden, Suriye’nin kuzeyine taşıması çağrısıdır” diye niteledi.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

CHP açıklamanın ardından MYK'sını olağanüstü topladı.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: PKK DEĞİL, PYD TEHDİTTİR

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu

Devletimize vakar, milletimize sabır, siyasetimize istikamet diliyoruz. Bugün içine düşürülmüş olduğumuz acziyet sınırında, PKK elebaşının açıklayacaklarının değil, hükûmetin açıklayamayacaklarının; devletimize, milletimize, tarihimize yük olacağını düşünüyoruz. Karşı karşıya olduğumuz ve çözmek zorunda olduğumuz sorun; PKK’nın değil, PYD’nin lağvedilmesidir.

Hükûmet; iradesini, bütün gücünü ve konsantrasyonunu, kabiliyetini PYD’nin lağvedilmesi üzerine teksif etmelidir. Devlet, millet varlığımıza artık PKK değil, PYD tehdittir ve imha edilmelidir. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz."

ALİ BABACAN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM

DEM Parti İmralı Heyeti'nin açıklamasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını fesh etmesi tarihi bir gelişme olacaktır. Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini fesh etmesini bekliyoruz. Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi, konu ne olursa olsun, Türkiye meselelerini demokratik siyasi zeminde konuşarak çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır. Türkiye’de demokratik standartların yükselmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine daha hızlı yürünmesi için atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazır olacağız."

AHMET DAVUTOĞLU: HER ÇAĞRI VE ATILAN HER ADIM OLUMLUDUR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da çağrıyı şöyle değerlendirdi:

"Uluslararası sistemin sarsıldığı, bölgemizin bir ateş çemberinin içinde bulunduğu şartlarda ülkemizin kendi iç bünyesini tahkim etmesi ve terörden tümüyle arındırılması yönünde yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur. Bu çağrının hayata geçirilmesi için geçmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak netice odaklı somut bir yol haritası ortaya konmalıdır. Bu süreç milli iradenin nihai tecelligahı olan TBMM zemininde bütün siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir."

DOĞU PERİNÇEK: TSK VE TÜRK MİLLETİNİN BAŞARISI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaptığı açıklamayla PKK elebaşı Öcalan'ın mesajının Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk milletinin bir başarısı olduğunu ifade etti.

"PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi yönündeki gelişmeleri teşvik etmek gerekir. PKK’nın silah bırakmasını istemeyen güçleri hesaba katmak gerekir. Bu sürecin karşısında kuvvetler vardır. ABD ve İsrail’dir. PKK’nın ABD’nin kara kuvveti olduğunu unutmayalım. PKK onların bir askeri birliğidir. Amerika buna ne kadar razı olacak? Binlerce tır silah verdi. Ama PKK kendini feshetmez siyaseti yerine ABD ve İsrail’in PKK üzerindeki gücüne tavır almak, PKK’nın silahları yere atması veya TSK’ya teslim etmesi yönündeki gelişmeleri desteklemek lazım. Bu, ABD ve Türkiye arasında bir cepheleşme sürecidir. Ama buradan Türk Milletinin zaferle çıkacağı kesindir. TSK o şehitleri boşuna vermedi. TSK’nın o başarısının Öcalan tarafından da tasdik edildiğini görüyoruz.”

YENİ YOL GRUP BAŞKANI KAYA: SİYASETE OLUMLU YANSIMALARI OLUR

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısını olumlu bulduğunu belirterek, “Artık silahın, şiddetin, terörün olmadığı bir ortamda demokrasi mücadelesi acısından biraz daha rahat, insanların kendini ifade edebilmesi, bir ötekileştirme aracı olarak kullanılmaması açısından siyasete olumlu yansımaları olur, sivil siyaset alanını genişletir” değerlendirmesinde bulundu. Kaya, bundan sonraki süreçte kalıcı olarak silahın ve şiddetin bir mücadele aracı olarak kullanılmaması için herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu söyledi.