Türkiye İş Bankası 48'inci İstanbul Maratonu, halk koşusuyla birlikte sona erdi. Binlerce kişinin katıldığı organizasyonda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, katılımcıların örgülü yürüyüşlerine ve hatıra fotoğraflarına sahne oldu.

Bazı katılımcılar köprü üzerinde yürürken örgü ördü, bazıları ise koşuya ara verip İstanbul Boğazı manzarasında poz verdi. Arkadaşlarıyla fotoğraf çektiren sporseverler, köprü geçişinde eğlenceli anlar yaşadı.

"ÖRGÜ ÖRÜYORDUK BİR BAKTIK BURADAYIZ"

Köprü bölümünü arkadaşlarıyla örgü örerek geçen Fatma Ceyhan, "Örgü örüyorduk bir baktık buradayız, öre öre de köprüyü geçeceğiz. Maraton çılgınca ve delice, örgü örüp, sonuna kadar gitmeyi planlıyorum" dedi.

Organizasyona birlikte katılan Özge ve Melisa ise Dolmabahçe'ye kadar gitmenin kendileri için yeterli olacağını söyledi. Ergoterapist Özge ile fizyoterapist arkadaşı Melisa, hem sosyal medya hesapları için video çekmek hem de kıtalararası organizasyona katılmak amacıyla geldiklerini anlattı.

Ailesi ve çocuklarıyla halk koşusuna başlayan bir baba ise köprünün sonundan geri döndü. Katılımcı, "Sistemi deldik, yapacak bir şey yok, yanlış yer, yanlış zaman, yanlış köprü" diye konuştu.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN KOŞACAKLARINI SÖYLEDİLER

15 yaşındaki Su Süren ve Revna Yılmaz, lösemili çocuklar adına farkındalık yaratmak istediklerini belirtti. Dolmabahçe'ye kadar gitmeyi planlayan iki genç, yaklaşık 6 kilometre koşacaklarını söyledi.

Maratona ilk kez katıldığını belirten Hüseyin Karasoy da "Gayet güzel ve başarılı bir etkinlik. İnsan için bir anı, ilk defa geliyoruz. Bir kıtadan bir kıtaya geçebilmek güzel" ifadelerini kullandı.