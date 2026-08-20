Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla yine tarzıyla adından söz ettirdi. Pembe-beyaz pötikareli elbisesini altın takılar ve kalp şeklindeki beyaz bir çantayla tamamlayan Evcen’in aksesuarı, görünümünden çok fiyatıyla gündeme geldi.

MİNİK ÇANTA KOMBİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Güzelliği ve şıklığıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Fahriye Evcen, bu kez tercih ettiği aksesuarla dikkat çekti. Pembe-beyaz pötikareli mini elbisesini zarif takılarla tamamlayan oyuncunun beyaz kalp şeklindeki çantası, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Evcen’in paylaşımındaki kombine uyum sağlayan sade tasarımlı çanta, kısa sürede sosyal medyada merak konusu oldu.

80 BİN TL’LİK FİYAT ETİKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Üzerinde belirgin bir marka logosu bulunmayan minik çantanın piyasa değerinin yaklaşık 1.650 dolar olduğu belirtildi. Bu rakam, güncel kur üzerinden yaklaşık 80 bin TL’ye karşılık geliyor.

Çantanın fiyatının ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR GELDİ

Bazı kullanıcılar sade ve küçük bir çanta için yaklaşık 80 bin TL ödenmesini yüksek bulurken, bazıları ise Fahriye Evcen’in zarif stilini ve aksesuar seçimini beğendi.

Kimi kombin ve çanta uyumunu şık bulurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise kombini sıradan ve zevksiz buldu. Evcen, çantasının fiyatıyla ilgili yapılan yorumlara herhangi bir açıklamada bulunmadı.