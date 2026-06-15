Protestoculardan Pippa Saugy, "Bu benim için zenginlerin toplantısı. Zenginlerin nasıl daha da zenginleştiğini, yoksulların ise geride bırakıldığını bir kez daha gösteriyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir diğer gösterici Clélia Colin ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek istediğini belirterek, "G7'nin temsil ettiği değerler tamamen kadın düşmanıdır ve eşitsizliğe katkıda bulunmaktadır" dedi.