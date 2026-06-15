İsviçre'nin Cenevre kentinde, Fransa sınırında düzenlenecek G7 zirvesini protesto eden on binlerce kişi Cenevre sokaklarını yaktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesine katılımını protesto eden göstericiler sokaklara Trump'a söven grafitiler çizdi, Tesla marka arabaları yaktı, ABD menşeili şirketlerin dükkanları tahrip edildi.
Cenevre polisi, bir Tesla aracını ateşe veren ve Birleşmiş Milletler (BM) ajansının camlarını kıran protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
Başlangıçta barışçıl şekilde başlayan ve yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı yürüyüş, ilerleyen saatlerde şiddet olaylarına sahne oldu.
Göstericiler, yürüyüşün ilerleyen safhalarında "kapitalizm sembolü" olarak nitelendirdikleri park halindeki Tesla aracını ve BM ofisini hedef aldı.
Eylemciler polise fırlatmak üzere yerden tuğlaları sökerken, Cenevre'nin güneş altındaki sokaklarına yayılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle çevredeki çocuklar zor anlar yaşadı.
Eyleme katılanlar, G7'yi yoğunlaşmış siyasi ve ekonomik gücün bir sembolü olarak gördüklerini ifade etti.
Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını da yapmış olan Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın dünyanın ilk trilyoneri olduğu açıklanmıştı.
Günün Trend Haberleri
Protestoculardan Pippa Saugy, "Bu benim için zenginlerin toplantısı. Zenginlerin nasıl daha da zenginleştiğini, yoksulların ise geride bırakıldığını bir kez daha gösteriyor" diyerek tepkisini dile getirdi.
Bir diğer gösterici Clélia Colin ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek istediğini belirterek, "G7'nin temsil ettiği değerler tamamen kadın düşmanıdır ve eşitsizliğe katkıda bulunmaktadır" dedi.
Muhtemel şiddet olaylarına karşı önceden duyulan endişeler nedeniyle Cenevre'de iş yerlerinin vitrinleri tahtalarla kapatıldı ve sokaklara yüzlerce çevik kuvvet polisi sevk edildi.
Yoğun polis varlığına tepki gösteren Mattia Piccard isimli gösterici, "Bu, göstericileri korkutma, insanları ürkütme ve dışarı çıkıp protesto etmelerini engelleme girişimidir" şeklinde konuştu.
15-17 Haziran tarihlerinde Cenevre Gölü kıyısındaki Evian-les-Bains'de gerçekleştirilecek G7 zirvesi; Fransa, İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği'ni bir araya getirecek.
Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşların gündemi belirlemesi beklenen zirvede liderler, İran ile çerçeve bir barış anlaşmasını tamamlamaya çalışan Trump ile bir fikir ayrılığı yaşamaktan kaçınmaya çalışacak.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.