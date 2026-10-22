Ekranlardan sahnelere, reklam anlaşmalarından yatırımlara uzanan kariyerleriyle tanınan ünlü isimlerin servetleri dikkat çekiyor. Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’in milyonlarca liralık kazançlarından Sibel Can ve İbrahim Tatlıses’in gayrimenkullerine kadar pek çok isim, servetleriyle gündeme geldi.

SERENAY SARIKAYA VE HANDE ERÇEL’İN SERVETİ

TV8 Gel Konuşalım programının haberinde yer alan tahminlere göre Serenay Sarıkaya’nın toplam servetinin 186 milyon TL olduğu öne sürüldü. Oyuncunun İstanbul ve Antalya’da evlerinin, Çanakkale’de ise bir çiftliğinin bulunduğu belirtildi. Sarıkaya’nın mücevher koleksiyonunun da dikkat çekici olduğu ifade edildi.

Hande Erçel’in servetinin ise yaklaşık 249 milyon TL olduğu iddia edildi. Oyuncunun dizi ve reklam gelirlerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarından da kazanç sağladığı, paylaşım başına yaklaşık 1,5 milyon TL aldığı öne sürüldü.

CAN YAMAN VE MERYEM UZERLİ’NİN MİLYONLARI

İtalya’da kariyerini sürdüren Can Yaman’ın servetinin 311 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi. Diziler ve reklam anlaşmalarıyla gelirini artırdığı belirtilen oyuncunun, yurt dışındaki kariyerinin kazancına katkı sağladığı aktarıldı.

“Hürrem Sultan” rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli’nin servetinin ise yaklaşık 320 milyon TL olduğu öne sürüldü.

YILDIZ TİLBE VE HÜLYA AVŞAR’IN GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

Kazancını gayrimenkule yatırdığı belirtilen Yıldız Tilbe’nin İzmir’de 50 dönümlük arazisi, üç dairesi ve bir çiftliği olduğu, İstanbul’da ise lüks bir sitede üç dairesinin bulunduğu öne sürüldü.

Seray Sever, Tilbe’nin para konusundaki yaklaşımına ilişkin de dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sever, ünlü şarkıcının faize karşı olduğunu ve gayrimenkule yatırım yapmayı sevdiğini belirterek, “Hiç parayla işi yok, çok dağıtır, hayır yapar” ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar’ın yatırımları arasında ise Sarıyer’de bir köşk, Tarabya’da lüks bir ev, Riva ve Ayvalık’ta araziler ile Ayvalık’ta bir ev olduğu belirtildi. Avşar’ın ayrıca zeytinyağı fabrikası, konfeksiyon işi ve Londra’da bir evi bulunduğu aktarıldı.

SİBEL CAN’IN YURT DIŞINDA DA MÜLKLERİ VAR

Sibel Can’ın servetinin 70 milyon dolara yaklaştığı iddia edildi. Ünlü şarkıcının Miami, Londra ve Monaco’da evlerinin bulunduğu, İstanbul’da ise yaklaşık 50 dairesinin olduğu öne sürüldü.

Can, daha önce kazandığı ilk parayla alt katlarında dükkânların da bulunduğu beş katlı bir apartman aldığını anlatmıştı.

İBRAHİM TATLISES’İN SERVETİ 100 MİLYON DOLAR İDDİASI

Müzik kariyerinin yanı sıra farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla da tanınan İbrahim Tatlıses’in servetinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğu öne sürüldü. Tatlıses’in Kuşadası’nda oteli, İstanbul’da restoranları, televizyon kanalları, Bodrum’da altı villası ve memleketinde çok sayıda evi olduğu iddia edildi.

Tatlıses, bir açıklamasında miras kalan tapulara ve birikim yapmaya vurgu yaparak “Dedelerden tapu çok, kumar oynamam. Biriktiririm” ifadelerini kullanmıştı.

AJDA PEKKAN VE BÜLENT ERSOY’UN MİLYON DOLARLIK YATIRIMLARI

Ajda Pekkan’ın servetinin yaklaşık 70 milyon dolar olduğu iddia edildi. Süperstar’ın orman içindeki malikanesinin yanı sıra Levent’te bir villası ve Bodrum’da lüks bir malikanesi bulunduğu belirtildi.

Bülent Ersoy’un servetinin de yaklaşık 70 milyon dolar olduğu öne sürüldü. Ersoy’un 500 bin dolarlık kürk koleksiyonunun yanı sıra İstanbul’da 28 dairesi ve dört villası olduğu iddia edildi. Ünlü sanatçının iş makinelerini inşaat şirketlerine kiraladığı, Fethiye ve Fenerbahçe’de saunalarının bulunduğu ve geniş bir mücevher koleksiyonuna sahip olduğu da haberde yer aldı.