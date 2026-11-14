HABAŞ’ta cenazeleri ve enkazda arama çalışmaları varken çalıştırılmalarına, sevkiyatın sürmesine tepki gösteren işçiler, yalı hapsindeki patron Mehmet Rüştü Başaran’ın cep telefonu kullanımını da yasak etmesiyle “Yeter artık!” diyerek fabrika girişini kapattı. İşçiler, enkaz kaldırılana kadar ücretli izin verilmesini, bağımsız denetim yapılmasını ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz alınmasını istedi.

YANDAŞ SENDİKAYA TEPKİ

Türk Metal temsilcilerinin “İçeri girin, içeride çalışma yok” sözleri işçilerin tepkisini büyüttü. Günlerdir çalıştıklarını belirten işçiler, “Yalan söylemeyin. Kaç insan öldü burada. Her gün sevkiyat var. Bir tane insanın girmemesi lazım buraya” dedi. Konuşmaya müdahale edilmesi üzerine işçiler, sendika temsilcilerini ve güvenlik şefini darp ederek alandan uzaklaştırdı. İşçilere 16.00–00.00 vardiyasının iptal edildiği duyuruldu. Kararı yetersiz bulan işçiler, bunun gelecek işçilerin eylemi büyütmesi kaygısıyla alındığını söyledi.

Mehmet Rüştü Başaran

Jandarma komutanı, Çanakkale asfaltı ve sanayi yolunun kapatılmasının trafiği etkilediğini söyleyerek yolun açılmasını istedi. İşçiler, “Yalnızca fabrika önünde bekleyerek taleplerimizi kabul ettiremeyiz” yanıtını verdi.

SEFALET ÜCRETİ VERİYOR

Bölgeye TOMA ve takviye jandarma getirildi. Jandarma, işçileri kalkanlarla sürerek ve darp ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Ege İşçi Birliği üyesi Yücel Memiş de yer aldı. Türkiye’nin sayılı zenginleri arasında yer alan ve Ferrari koleksiyonu yapan Mehmet Rüştü Başaran’ın fabrikada işçileri 43 bin liraya çalıştırdığı ortaya çıktı. Yalı hapsindeki patronun işçilere verdiği yemek de tepki çekmişti.

‘İçeri girin çalışın’ diyen sendikacıya işçi dayağı!

19 mesai arkadaşları patlamada diri diri yanarak can veren HABAŞ Demir-Çelik işçileri,

‘Patron Başaran’ın talimatıyla telefon sokulmayacağını” duyunca, duruma tepki gösterdi. Gece ve sabah vardiyasında işe girmeyen işçiler, patronun evinden talimat göndermesine öfkelendi. İşçiler fabrikaya girmedi. “Yönetim istifa”, “Türk Metal istifa”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları attı. Türk Metal temsilcilerinin işçiyi fabrikaya sokma girişimleri öfkeyi daha da büyüttü.

‘İÇERİ GİRİN’

İşçiler Türk Metal yöneticileri ve güvenlik şefini darp ederek alandan uzaklaştırdı. Cenazeleri varken çalıştırılmalarına ve sevkiyatın sürmesine tepki gösteren işçiler, bağımsız denetim yapılmadan ve iş güvenliği önlemleri eksiksiz alınmadan işbaşı yapmak istemiyor.

Mutsuzluğun resmini o yalıdan çiziyor!

Bugüne kadar 25 işçinin evine mutsuzluğu getiren, servetine servet kattıran işçilere de insanlık dışı muameleleri reva gören Mehmet Rüştü Başaran, Nazım Hikmet’in “Sen mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin?” diye sorduğu ressam dostu Abidin Dino’nun bir dönem yaşadığı Gazioğlu Yalısı’nda yaşıyor. Ev hapsi kararından sonra cezasını da bu yalıda geçireceği belirtiliyor.

Dudak uçuklatan servetiyle Forbes ilk 100 listesine göre Türkiye’nin 35’inci en zengin insanı olan Başaran’ın değeri 30 milyon Euro’yu geçen spor ve klasik otomobil koleksiyonu bulunuyor. Ayrıca Yeniköy’deki Gazioğlu Yalısı dışında Boğaz’ın Anadolu Yakası’nda da isimsiz bir yalısı, Türkiye’nin dört bir yanında da malikaneleri olduğu belirtiliyor.

DİPLOMATİK KRİZ

Başaran’ın iş cinayetleri gibi iş faaliyetleri de sabıkalı. 2014 yılında Türkiye ile Yemen arasında diplomatik krize neden oldu. Yemen’e ihraç ettiği eksik ve sözleşmeye aykırı 53 bin ton inşaat demiri iki ülke arasını açtı.

Evladımın hayatını hayallerini çaldınız

Serap Karagön’ün 16 yaşındaki oğlu Mahir Buğra, İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi’nin Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde 10. sınıf öğrencisiydi. 1 Mayıs’ta staj yaptığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak öldü. Anne Karagön, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e mektup gönderdi. Annenin feryadını yansıtan mektubu Plan Bütçe Komisyonunda TİP Milletvekili Sera Kadıgil okudu.

MESEM’lerde MEB’e göre bugüne dek 37 çocuk hayatını kaybetti, 31 bin iş kazası yaşandı. Bakan Tekin “Üzgünüm” demekle yetindi, AKP Konya Milletvekili Latif Selvi ise MESEM’i savundu, “Çocuklarımız ustalık ve kalfalık imkânlarına kavuşuyor yaşanan olumsuzluklar uygulama kusuru” ifadelerini kullandı.

ANNENiN FERYADI

“Benim çocuğum mutfakta kek yapıyordu, hayali babasıyla birlikte pastane açmaktı, elektrikçi çırağı yaptınız. Sayın Bakan çocuğumu size emanet ettik, devlete emanet ettik, bir başsağlığı bile dilemediniz. Çocuklarımıza sahip çıkmadınız. Biz, bu çocukları size, devlete emanet ettik. Çocuklarımız ‘Biz devletin öğrencileriyiz, bizim arkamızda devlet var’ desinler istedik, olmadı. Benim çocuğumun yiyecek içecek bölümünde çalışması; mutfakta kek yapması, krema çırpması lazımdı. Benim oğlum elektrikçi çırağı değil ki, en büyük hayali babasıyla pastane açmaktı. Bari ‘Davanızın yanındayız; kimin ihmali varsa, kim sebep olduysa cezasını çekecek’ deseydiniz. Ustalarıyla ‘Bu çocuklar öğrenci, niye geç saate kadar çalıştırıyorsunuz?’ diye çok tartıştık. Olayla ilgili tutuklananlar da 4 ayda salındı, bu da beni tamamen yıktı.’’

Sanıklar serbest bırakıldı

MESEM kapsamında çalıştırılırken yaşamını yitiren 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön’ün davasında tutuklu iki sanık tahliye edildi. Anne Serap Karagön’ün acısı katlandı. Mahir Buğra, tatil olması gereken 1 Mayıs günü çalıştırılmıştı, kaçak akım rölevesi de yoktu.

‘Şovunu çık dışarıda yap’

Önceki gün MEB’in bütçe görüşmelerinde DEM Partili milletvekilleri, MESEM’lerde yaşanan iş cinayetlerini protesto etti. Bakan Yusuf Tekin’in yanıtı “Şovunu dışarıda yap” oldu. Yusuf Tekin’e bu tavrı nedeniyle eleştiri yağdı.

‘Mahir zengin olsaydı, sizin çocuklar gibi kolejde olacaktı’

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Meclis’e hitaben yaptığı konuşmada “Bu çocuk zengin olsaydı, babasının parasıyla bir kolejde okusaydı şimdi o bir okulun bahçesinde oynuyor olacaktı, sizlerin çocukları gibi” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz burada bu çocuklardan her bahsettiğimizde başınızı öne eğip utanmak yerine bizimle kavga etmeyi seçiyorsunuz. O yüzden bugün burada ben konuşmayacağım. Çalışmak zorunda bırakıldığı iş yerinde ölen Mahir Uğran’ın annesi konuşacak. Bizi dinlemiyorsunuz. En azından onu dinleyecek kadar sabrınız olduğunu umuyorum.”