Nüfus kütüğündeki kayıtlar kimi zaman bir ömür boyu taşınması güç bir yüke dönüşebiliyor. Günlük yaşamda tebessüm ettiren gaflardan resmi evrak işlemlerinde yaşanan krizlere kadar pek çok soruna yol açan kayıtlar için binlerce vatandaş resmi mercilerin kapısını çalıyor. İster alay konusu olan manalar, ister geçmişte nüfus kütüğüne düşülen hatalı bir harf olsun; Türkiye genelinde ad ve soyadı düzeltme başvurularında görülmemiş bir hareketlilik yaşanıyor.

İŞTE EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN 10 SOYADI

Toplumsal yaşamda iş hayatından okul sıralarına kadar kişileri zor durumda bırakan, doğrudan olumsuz veya tuhaf çağrışımlar yaratan soyadları başvuru sıralamasının zirvesinde yer alıyor. Vatandaşların kimliklerinden sildirmek için en yoğun talepte bulunduğu ve taşımaktan en çok kaçındığı soyadları arasında şunlar öne çıkıyor:

İşte en çok değiştirilen soyadları arasında sıralanan 10 isim:

Top

Koyun

Satılmış

Coşkun

Çakal

Deli

Karabaş

Çürük

Çıplak

Kör

EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN 10 İSİM

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kayıtlarına göre, yalnızca soyadları değil, geçmişte sözlü beyana dayanarak kütüğe işlenen ve nesiller boyu taşınan isimler de tek tek değiştirilerek düzeltiliyor.

İşte en çok değiştirilen 10 isim:

Yunis (Zirvedeki İsim): Listenin bir numarasında yer alıyor. Eski nüfus memurlarının yerel ağızla yazdığı "Yunis" kaydı, büyük bir çoğunlukla aslı olan "Yunus" biçimine dönüştürülüyor.

Sümeyya: Sondaki ses uyumsuzluğunu gidermek isteyen vatandaşlar tescili "Sümeyye" olarak güncelliyor.

Rabiye: Kadın isimleri arasında telaffuz farkından en çok etkilenen isimlerden biri olup yaygın biçimde "Rabia" yapılıyor.

Memet: Anadolu'da konuşma dilindeki kısaltmanın kütüğe işlenmesiyle oluşan klasik hata, resmi başvurularla "Mehmet" olarak düzeltiliyor.

Hava: Anlam karmaşasını ve hava durumu ile karışmasını önlemek amacıyla tek harf eklenerek "Havva" haline getiriliyor.

Ümüt: Eski telaffuz alışkanlığının getirdiği ince ses, günümüz standart Türkçesine uyarlanarak "Ümit" ile yenileniyor.

Esme: Fiil çağrışımı ve ses kayması sebebiyle en çok vazgeçilen isimlerden biri olarak kayıtlara "Esma" şeklinde geçiriliyor.

Firdes: Yutulan harfin iadesi sağlanarak resmi kayıtlarda "Firdevs" adına dönüştürülüyor.

Perişan: Kelimenin taşıdığı doğrudan olumsuz anlam ve karamsar çağrışım nedeniyle taşımak istemeyenler tarafından tamamen terk ediliyor.

Keziban: Araya eklenen fazladan sesli harf elenerek kütükte "Kezban" olarak tescilleniyor.