Yeni nesil çipli T.C. kimlik kartlarının üzerinde sessizce duran 6 haneli CAN Kodu (PIN kodu), dijital dünyanın yeni güvenlik savaşı haline geldi. Birçok vatandaşın ne anlama geldiğini dahi bilmediği bu kod, kimlik kaybında ya da dikkatsizce paylaşılan bir kimlik fotoğrafında dolandırıcıların iştahını kabartıyor.

Siber güvenlik uzmanları, tek başına bir anlam ifade etmeyen ancak kimlik bilgileriyle birleştiğinde adeta dijital bir anahtara dönüşen CAN Kodu hakkında hayati uyarılarda bulundu.

KİMLİKLE BİRLEŞİNCE DİJİTAL MAYOĞLANINA DÖNÜŞÜYOR

Uzmanlar, CAN Kodunun mantığını banka kartlarının arkasındaki 3 haneli CVC/CVV güvenlik koduna benzetiyor. CAN Kodu tek başına bir başkasının eline geçtiğinde hiçbir işe yaramıyor. T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve seri numaranızın yer aldığı kimlik ön/arka yüzüyle birleştiğinde tam bir güvenlik açığı doğuruyor. Dolandırıcılar, ellerindeki kimlik bilgileri ve CAN Kodu sayesinde akıllı telefonların NFC doğrulama sistemlerini aşarak adınıza işlem yapma yetkisi kazanabiliyor.

ADINIZA KREDİ VE TELEFON HATTI ÇIKARILABİLİR

Cüzdanınızı veya kimliğinizi kaybettiğinizde tehlike sadece fiziki kartın gitmesiyle sınırlı kalmıyor. Kartın üzerindeki CAN Kodunu ele geçiren kötü niyetli kişiler, yeni nesil uzaktan müşteri edinme sistemlerini hedef alıyor:

Uzaktan banka hesabı ve kredi: Bankaların mobil uygulamaları üzerinden şubeye gitmeden müşteri olma süreçlerinde CAN Kodu zorunlu tutuluyor.

Yasa dışı GSM hatları: GSM operatörlerinin uzaktan e-SIM veya yeni hat başvurularında kimlik çipinin doğrulanması için yine bu kod kullanılıyor.

Kayıp bir kimlik durumunda dolandırıcılar, üzerindeki CAN Kodunu kullanarak dakikalar içinde adınıza borçlanabilir veya yasa dışı işlerde kullanılacak telefon hatları tanımlayabilir.

CAN KODUNU KAPATIN

Günlük hayatta araç kiralarken, ev kiralarken veya ikinci el eşya alım-satımında WhatsApp üzerinden kimlik fotoğrafı gönderme alışkanlığı büyük bir risk barındırıyor.

Siber mağduriyetlerin önüne geçmek için uygulamanız gereken altın kurallar şunlar:

Sosyal medya veya mesajlarda paylaşmayın: Fatura veya güvence amacıyla birine kimlik görseli göndermeniz gerekiyorsa, 6 haneli CAN Kodunun üzerini dijital olarak karartın/kapatın.

Kayıp durumunda anında 199'u arayın: Kimliğinizi kaybettiğiniz anda zaman kaybetmeden Alo 199 Nüfus Çağrı Merkezini arayın veya e-Devlet üzerinden bildirimde bulunun. Böylece o karta ve üzerindeki CAN Koduna ait tüm dijital sertifikalar anında iptal edilir.