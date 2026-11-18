Gelecek 5 yıllık dönemde Türkiye genelinde toplam 58 milyon 798 bin 692 kimlik kartı ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerekecek. Geçerlilik süresi dolan bu belgeler resmi işlemlerde kullanılamayacağı için vatandaşların süresi bitmeden başvuru yapması gerekiyor.

2026 SONUNA KADAR KAÇ BELGE YENİLENECEK?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2026 sonuna kadar 487 bin 596 belgenin süresi doluyor. Bu belgelerin 112 bin 791'ini kimlik kartları, 374 bin 805'ini ise sürücü belgeleri oluşturuyor.

Gelecek 5 yıllık takvimde ise yenilenecek toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin 45 milyon 568 bin 72'si kimlik kartı olarak kaydedildi. Aynı dönemde 13 milyon 230 bin 620 sürücü belgesinin de yenilenmesi gerekecek.

EN YOĞUN DÖNEM 2029 YILINDA YAŞANACAK

Yıllara göre yenilenmesi gereken belge sayısı 2027 yılında 10 milyon 804 bin 315, 2028 yılında ise 13 milyon 671 bin 443 olacak. En fazla belge yenileme ihtiyacı 2029 yılında ortaya çıkacak ve bu yılda toplam 16 milyon 476 bin 649 belgenin geçerlilik süresi sona erecek. 2029 yılında süresi dolacak belgelerin 12 milyon 479 bin 520'sini kimlik kartları, 3 milyon 997 bin 129'unu sürücü belgeleri oluşturacak. Süresi dolacak belge sayısı 2030 yılında 8 milyon 376 bin 24, 2031 yılında ise 9 milyon 470 bin 261 olarak hesaplandı.

BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ KAÇ YIL?

Yeni tip sürücü belgesi başvuruları 2 Ocak 2016 tarihinde ülke genelinde alınmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulaması ise 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de pilot olarak başlatıldı ve 2 Ocak 2017'de tüm ülkeye yayıldı. Bu süreçte 117 milyon 784 bin 287 kimlik kartı ile 39 milyon 780 bin 88 sürücü belgesi olmak üzere toplam 157 milyon 564 bin 375 başvuru alındı. Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olarak uygulanıyor. Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olarak belirleniyor.

BAŞVURU VE TESLİMAT SÜRECİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kimlik kartı ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine dikkat çekerek vatandaşlara belgelerini zamanında yenilemeleri çağrısında bulundu. Mağduriyet yaşanmaması için işlemlerin belge süresi dolmadan tamamlanması gerekiyor.

Vatandaşlar yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alabiliyor. İlgili ücretlerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenmesinin ardından nüfus müdürlüklerine başvuru yapılıyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeni belgeler vatandaşların belirttiği adreslere teslim ediliyor.