İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilk olarak 2017 yılında verilmeye başlanan biyometrik kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım süresinin dolacağını belirterek 301 bin kimlik ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerektiğini açıkladı. Süresi dolan belgelerin yenilenmemesi halinde vatandaşların cezalı duruma düşeceği bildirildi.
301 BİN KİMLİK VE SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN SÜRE DOLUYOR
Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kimlik kartı ve sürücü belgesi sahiplerine yönelik resmi uyarıda bulundu. 2017 yılında dağıtımına başlanan biyometrik kimlik kartlarının 10 yıllık yasal geçerlilik süresinin sona ermeye yaklaştığı belirtildi. Mevcut kayıtlar doğrultusunda toplam 301 bin kimlik ve ehliyetin yenilenmesi gerekiyor.
YENİLEME İŞLEMLERİ NEDEN SON GÜNE BIRAKILMAMALI?
Bakan Çiftçi, vatandaşların başvuru yoğunluğu yaşamamaları ve mağdur olmamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiğini vurguladı. Süre dolmadan yapılacak başvurular, resmi işlemlerin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Geçerlilik tarihi geçen belgelerle işlem yapılması ise yasal engellere yol açıyor.
BELGELERİNDEKİ TARİHİ KONTROL ETMEYENLER NE İLE KARŞILAŞACAK?
Süresi dolan kimlik ve sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşlar cezalı duruma düşecek. Vatandaşların belgelerinin üzerinde yer alan son kullanma yürürlük tarihini vakit kaybetmeden incelemeleri gerekiyor.
Günün Trend Haberleri
Bakan Çiftçi, konuya ilişkin açıklamasında vatandaşların henüz vakit varken belgelerini yenileyerek cezalı duruma düşmemeleri gerektiğini ifade etti.
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