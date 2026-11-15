İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını belirterek yenileme uyarısında bulundu. Çiftçi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 2026 yılı sonuna kadar toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor.

Bu belgelerin 112 bin 791'ini kimlik kartları, 374 bin 805'ini ise sürücü belgeleri oluşturuyor. Çiftçi, süresi sona eren belgelerin geçersiz hale geleceğini belirterek resmi işlemlerde mağduriyet yaşanmaması için yenileme işlemlerinin zamanında yapılmasını istedi.

KİMLİKLERDE 10, EHLİYETLERDE 5 VEYA 10 YIL

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce dağıtımına başlanan yeni tip kart ve belgelerde ilk verilenlerin geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını hatırlatan Çiftçi, kimlik kartlarının 10 yıl geçerli olduğunu bildirdi. Sürücü belgelerinde ise bu süre, belge sınıfına göre 5 veya 10 yıl olarak uygulanıyor.

YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yurttaşlar, yenileme işlemleri için randevu.nvi.gov.tr adresinden, e-Devlet'ten veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alabilecek.

İlgili değerli kâğıt ve harç bedelleri anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT ya da dijital kanallar üzerinden yatırılacak. Nüfus müdürlüklerine şahsen yapılacak başvurunun ardından yeni belgeler, yurttaşların belirttiği adreslere teslim edilecek.