Teksas’ta aniden başlayan sağanak yağışlar, Kerr ilçesinin dakikalar içerisinde sular altında kalmasına sebep oldu.

Cuma günü başlayan felakette en az 24 kişi hayatını kaybetti. Nehir kıyısındaki kızlar yaz kampında 25 kız çocuğu aniden başlayan su baskınında kayboldu.

Su baskını yolları ve sokakları nehirlere dönüştürdü, şehir merkezi ise göl oldu. Arabalar ve temellerinde sökülen prefabrik evler suya kapıldı. İnsanlar akıntıya kapılan evlerinin üzerinde kurtarılmayı bekledi.

Yerel yetkililer, nehrin taşmasıyla birlikte çok sayıda kişinin sular altında mahsur kaldığını ve arama kurtarma ekiplerinin gece boyunca çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Acil durum ekipleri helikopterlerle bölgeye müdahale etti. Ancak iş makineleri ve ambulanslar şiddet akan suları aşamadı. İnsanlar, şişme botlarla sokakları aştı.

2 SAATTE ŞEHİR YOK OLDU

Texas Valisi Greg Abbott, olayın başladığı 4 Temmuz sabahından 18 saat sonra yaptığı basın açıklamasında, arama kurtarma operasyonlarının Pazar gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Abbott, operasyonlara ayrılan kaynakların "sınırsız" olacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise Başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teksas'taki mağdurlarla ilgileneceğiz" diyerek federal yardım sözü verdi.

Ulusal Hava Servisi, San Antonio'nun 105 kilometre kuzeybatısındaki Kerr County bölgesi için acil durum ilan etti.

Bölgede kısa sürede yaklaşık 30 santimetre yağış düştü. Kerrville Belediye Başkanı Dalton Rice, felaketin gün doğmadan, çok kısa sürede gerçekleştiğini ve tahliye uyarısı yapmaya fırsat kalmadığını söyledi.

Rice, "Bu olay radarlarla bile öngörülemeyecek kadar hızlı gelişti. İki saatten kısa sürede her şey oldu" dedi.

24 KİŞİ ÖLDÜ, 25 ÇOCUK KAYIP

Yetkililer, Perşembe günü bölgeyi uyararak batı ve orta Teksas’ta yoğun yağış ve sel riski bulunduğunu belirtmişti.

Ancak Acil Durum Yönetimi Dairesi Direktörü W. Nim Kidd, "Tahmin edilen yağış miktarı ile yaşanan yağış arasında büyük fark vardı" dedi.

Kerrville dahil olmak üzere birçok kasabada 4 Temmuz kutlamaları iptal edildi. Kerr County Şerifi Larry Leitha, selde ölenlerin sayısının sabah saatlerinde 13 olduğunu ancak akşam itibarıyla bu sayının 24’e yükseldiğini duyurdu.

Bölgedeki bir Hristiyan bir kızlar yaz kampında ise 25 çocuk sulara kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sürerken 10 yıl önce aynı kampta benzer bir olayın yaşandığı ortaya çıktı.

O zaman da sel felaketi sebebiyle 10 çocuk kaybomuştu. Kampın 10 yıl önceki felaketten sonra herhangi bir şekilde sele karşı korunmadığı da ortaya çıktı.

Komşu Kendall County’de bulunan bir cesedin ise sele bağlı ölümler arasında olup olmadığı henüz netleşmedi.