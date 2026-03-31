Yurt dışına seyahat planlayan Türk vatandaşlarının en çok karşılaştığı zorluklardan biri Schengen vizesi süreci oluyor. Evrak hazırlığıyla uğraşmak istemeyenler için ise birçok alternatif mevcut. Sadece pasaportla ya da kolay vize uygulamalarıyla gidilebilen ülkeleri sizin için tek listede topladık.
İşte 2026 itibarıyla vizesiz veya pratik vizeyle seyahat edilebilecek popüler rotalar:
Tayland
Vize: Belirli süreyle vizesiz
Neden gitmeli? Tropik adalar, zengin sokak mutfağı ve büyüleyici tapınaklar
Öne çıkan yerler: Phuket, Krabi, Bangkok
Endonezya
Vize: Kapıda vize / e-vize
Neden gitmeli? Doğayla iç içe huzurlu ortam, plajlar ve yoga kültürü
Öne çıkan yerler: Ubud, Nusa Penida
Malezya
Vize: Vizesiz
Neden gitmeli? Modern şehirler ile yemyeşil doğanın birleşimi
Öne çıkan yerler: Kuala Lumpur, Langkawi
Sri Lanka
Vize: Kapıda vize / e-vize
Neden gitmeli? Çay tarlaları, vahşi yaşam ve mistik atmosfer
Öne çıkan yerler: Ella, Sigiriya
Nepal
Vize: Kapıda vize
Neden gitmeli? Himalayalar ve spiritüel yolculuk deneyimi
Kamboçya
Vize: Kapıda vize / e-vize
Neden gitmeli? Tarihi tapınaklar ve kültürel zenginlik
Filipinler
Vize: Vizesiz (belirli süre)
Neden gitmeli? 7.000’den fazla adasıyla keşif dolu bir rota
Fas
Vize: Vizesiz
Neden gitmeli? Renkli çarşılar ve çöl atmosferi
Öne çıkan yerler: Marakeş, Sahra Çölü
Zambiya
Vize: Kapıda vize
Neden gitmeli? Victoria Şelaleleri ve doğa tutkunlarına özel deneyimler
Güney Afrika
Vize: Vizesiz
Neden gitmeli? Safari deneyimi, doğal güzellikler ve üzüm bağları
Öne çıkan yer: Cape Town
Kolombiya
Vize: Vizesiz
Neden gitmeli? Canlı şehir hayatı ve Karayip sahilleri
Öne çıkan yerler: Cartagena, Medellín
Seyşeller
Vize: Girişte izin
Neden gitmeli? Kartpostallık plajlar ve etkileyici doğal oluşumlar
Öne çıkan yer: La Digue
Brezilya
Vize: Vizesiz
Neden gitmeli? Amazon yağmur ormanları ve dünyaca ünlü festivaller
Öne çıkan yerler: Rio de Janeiro, Iguazu Şelaleleri
Mauritius
Vize: Vizesiz
Neden gitmeli? Volkanik adalar, mercan resifleri ve kültürel çeşitlilik
Maldivler
Vize: Kapıda vize
Neden gitmeli? Berrak deniz, beyaz kum ve lüks konaklama seçenekleri
Kime uygun? Balayı ve özel tatil planlayanlar
