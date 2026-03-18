Tatil dönemi ufaktan geldiğini belli etmeye başladı. Mart ayının son günlerine yaklaşırken tatile nereye gideceğinizi hala belirlemediyseniz cevap gözlerinizin önünde saklı olabilir. Yaz aylarında güzel ve yeni bir deneyim fırsatını kaçırmak istemeyenler Türk Lirası'nın adeta kral olduğu bu ülkelerde keyiflerince tatil yapabilirler.

KRALLAR GİBİ TATİL YAPILAN ÜLKELER BELLİ OLDU

Tatil yapmak isteyen ama cebinden çok para çıkmasından çekinenler Türk Lirası ile uygun bir tatil yapmanın hayalini kuruyor olabilir. Sanılanın aksine ise bu bir hayal değil. Cam gibi berrak denizi, ucuz fiyatları ve yeni bir deneyimin anahtarı olan bu ülkelerde Türk Lirası harcayarak adeta kral gibi bir tatil yapabilirsiniz. İşte Türk Lirası harcayarak vize derdi yaşamadan doya doya tatil yapabileceğiniz o ülkeler ve ortalama günlük ödeyeceğiniz ücretler:

Ohrid ve Üsküp (Kuzey Makedonya)

Kuzey Makedonya Balkanlar'ın en ucuz duraklarından biri olarak görülüyor. Kuzey Makedonya'da Ohrid Gölü kenarında ucuz fiyatlara ömür boy hatırlanacak bir tatil yapabilirsiniz. Ohrid ve Üsküp'te konaklama ve yeme içme masrafı 1 gün için toplam 1.000 TL ile 1.500 TL arasında değişiyor. Popüler bir tatil beldesi olmaması rahat bir şekilde tatilinizi yapmanıza da olanak tanıyor. Üstelik vize derdi yok.

Batum ve Tiflis (Gürcistan)

Sadece kimliğiniz ile gidebileceğiniz bir yer olan Gürcistan son yıllarda Türk vatandalar arasında popülerlik kazanmış durumda. Gürcistan'ın Batum ve Tiflis şehirlerinde 3 öğün yemek ve gece konaklama ücreti günlük ortalama 1.100 TL ile 1.700 TL arasında değişim gösteriyor.

Tiran ve Ksamil (Arnavutluk)

Avrupa'nın Maldivleri olarak anılan Ksamil kıyılarında ve başkent Tiran'da byüleyici bir tatil yapabilirsiniz. Cam gibi denizi, temiz sahili ve samimi havasıyla Arnavutluk Türklerden vize istemeyen bir başka ülke. Tiran ya da Ksamil'de konaklama ve 3 öğün yemek ücretleri günlük toplam 1.300 TL ile 2.050 TL bandında değişiyor.

Belgrad (Sırbistan)

Belgrad vizesiz şekilde gidebileceğiniz en Avrupai şehirlerden biri olarak biliniyor. Gece hayatı ve Tuna-Sava nehirleri arasındaki eşsiz manzarası ile yeni deneyim denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri. Belgrad'da tatil yapmak isteyenlerin 1 gece konaklama ve 3 öğün yemek için ödeyeceği ortalama ücret ise 1.500 TL ile 2.500 TL arasında değişiyor.

Kotor ve Budva (Karadağ)

Karadağ para birimi olarak Euro kullanan ülkeler içerisinde en uygun fiyatları sunan yerlerden biri olarak biliniyor. Vize derdi olmadan büyüleyici bir tatilin içinde olmak için Karadağ' tercih edecek olanların 1 gece konaklama ve 3 öğün yemek için toplamda ödeyeceği ücret ise 1.700 TL ile 2.900 TL arasında değişiyor.